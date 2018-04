Američanovi zachránil mobil život. Zastavil kulku

15:00 , aktualizováno 15:00

Američanovi zachránil život mobilní telefon v náprsní kapse, když zastavil zbloudilou kulku. "Vnímám to, že mi Bůh řekl, abych si dal svůj mobilní telefon do kapsy, a jsem vděčný a pokorný," řekl. Prý nevěří, že by to byla pouhá náhoda.