Američané si mohou ode dneška vybrat operátora beze změny čísla

Američané si mohou ode dneška vybírat poskytovatele telekomunikačních služeb bez obav, že při změně operátora si budou muset změnit telefonní číslo. Především podnikům přenositelnost čísel rozváže ruce, protože mohou přejít ke kvalitnějšímu operátorovi a nemusejí se obávat, že ztratí část zákazníků.

Změnu operátora a přenositelnost telefonního čísla umožňuje nová legislativa, z které většina operátorů dostává bolení hlavy. Lze totiž předpokládat, že pokud někdo není se svým současným operátorem z jakéhokoliv důvodu spokojen, ode dneška se nebude na nic ohlížet a půjde jinam, podotýká agentura Reuters.

Američané patří k relativně vysokým fluktuantům, co se týče telekomunikačních služeb a jen za loňský rok odhlásilo předplatné u svého operátora v průměru asi 30 procent uživatelů. Ode dneška už nebudou muset měnit vizitky, ani telefonovat známým, že mají nové telefonní číslo. Změna by měla podle analytiků zcela změnit celé odvětví bezdrátové komunikace.

Pro operátory je ale v sázce mnoho. Pokud se totiž některému z operátorů stane, že mu začnou houfem ubývat zákazníci, nebude to mít negativní vliv pouze na jeho hospodaření, ale také na jeho image. Ukáže se tím totiž, kdo z operátorů nabízí žádané služby a kdo byl doposud pro uživatele jen přítěží.

Operátoři se na dnešek důkladně připravovali takřka celý rok a dohromady podle odhadů vynaložili už kolem miliardy dolarů na zkvalitnění služeb a úpravu programů. Přesto tvrdí, že tak velkou akci mohou doprovázet technické problémy. "Krátkodobě to bude asi bolestivé," uvedl finanční ředitel společnosti SBC Communications Randall Stephenson.

SBC vlastní společně se společností BellSouth firmu Cingular Wireless. Ta je druhým největším poskytovatelem mobilních služeb v USA. Například analytik investiční společnosti Legg Mason Craig Mallitz odhaduje, že jen v příštím roce v USA změní operátora až 44 milionu uživatelů mobilních telefonů. Problémem nebude ani to, když uživatel bude chtít změnit operátora a vzít si s sebou číslo domácího telefonu připojeného k pevné lince.

"My si myslíme, že by z toho mohla těžit společnost Verizon Wireless. Ale jen za předpokladu, že udrží kvalitu sítě," uvedla analytička investiční banky UBS Colette Flemingová. Pokud některý operátor bude mít problémy a začnou mu utíkat zákazníci, adeptem by podle pozorovatelů mohla být společnost Sprint PCS, jejíž síť je považována za nejhorší.

Operátoři se na boj o zákazníky dobře připravili a například T-Mobile USA chce tři dny v týdnu nabízet neomezené volání, mimo to ale uvažuje také o zlevnění některých přístrojů. Podnik tvrdí, že na skokový růst konkurence je dobře připraven. To ale říkají i jiní, včetně Sprintu.