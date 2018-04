Američané se konečně dočkají videohovorů

Jestliže někdo poukazuje na absenci pokrokových funkcí v mobilním telefonování u našich operátorů, měl by se podívat do USA. Tam nemají uživatelé doposud možnost provozovat videohovory. Změnit by se to mělo v dohledné době.