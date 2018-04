Američané raději hrají Angry Birds, než dovádějí v peřinách

Podle průzkumu firmy TeleNav, výrobce navigací, provedeného na 500 respondentech by se lidé raději vzdali na týden sexu než svého chytrého telefonu. Odpovědělo tak totiž 70 procent tázaných. Kafe by oproti telefonu dokázalo postrádat "jen" 55 procent lidí. Během představení v kině nebo divadle svůj telefon kontroluje 31 procent majitelů smartphonů a 20 procent z nich by raději ztratilo peněženku než telefon.

Za největší "závisláky" výzkum označil majitele iPhonů. Plných třicet tři procent z nich by raději chodilo týden naboso než bez telefonu a 40 procent by raději oželelo na stejnou dobu zubní kartáček.

Výzkum ukázal i to, že majitelé iPhonů si raději za své partnery vybírají jiné vlastníky telefonu stejné značky. A 10 až 18 procent respondentů už někdy skončilo svůj vztah pouze prostřednictvím telefonu, a to e-mailem, textovkou nebo změnou stavu na sociální síti typu Facebook.