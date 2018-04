Američané přestávají telefonovat. Propadli textovkám

Ve druhém čtvrtletí letošního roku poslal průměrný Američan 357 textových zpráv měsíčně, zatímco hovorů uskutečnil jen 204. Vyplývá to ze statistik agentury Nielsen.

Po dlouhé době se tak obyvatelům zámořského kontinentu mění priority. Textové zprávy, které tam nebyly nikdy příliš v oblibě, předstihly v používanosti klasické hovory.

Například v roce 2006 poslal obyvatel USA průměrně 65 SMS zpráv za měsíc. Nyní je to téměř o tři stovky více, což představuje nárůst o přibližně 450 procent. Celkem pak Američané poslali zhruba 75 miliard textovek měsíčně, tedy přibližně dvě a půl miliardy za den. Oproti loňsku se jedná o 160% nárůst.

Může za to aktivita tamních operátorů. Ti totiž za poslední rok představili mnoho nejrůznějších zvýhodněných balíčků. S některými je po zaplacení paušálu možné posílat textovky zcela neomezeně. To v USA do této doby nebylo možné.

Mladí esemeskují nejvíce

Celkový průměr markantně navyšují mladí uživatelé mobilních telefonů. Podle statistik pošle průměrný pisatel ve věkové kategorii od 13 do 17 let přes 1 700 zpráv za měsíc. I mladší 12 let ale hojně esemeskují. Měsíčně pošlou více než 400 SMS zpráv.