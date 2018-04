Američané jsou z něj paf, budete i vy? – recenze komunikátoru Palm Centro

Když jsme prakticky před rokem recenzovali Treo 680, již u něj jsme říkali, že je určeno především novým zájemcům o komunikátor spíše, než pokročilým uživatelům. Ale tím pravým Palm OS komunikátorem pro masy je až letošní novinka Centro. Ta se od původního Trea nijak zásadně neodlišuje výbavou, ve specifikacích najdeme krom jiných rozměrů snad jen zmínku o lepším fotoaparátu a podpoře menších paměťových karet. Centro tak jistě není posledním výstřelkem soudobé techniky. Na to si však také vůbec nehraje. Naopak, svou cenou míří mezi obyčejné uživatele a jde pravděpodobně o nejlevnější přístroj s operačním systémem a dotykovým displejem.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Malý komunikátor s integrovanou qwerty klávesničkou a operačním systémem Palm OS Garnet.

Palm Centro již slaví obrovské úspěchy v USA, kde se v síti CDMA operátora Sprint již nějakou dobu prodává. Jeho příchod do Evropy se trochu zdržel i kvůli exkluzivitě tohoto operátora. K nám se Centro dostalo na trh teprve relativně nedávno a v uvedení jej předběhlo i Treo 500.

V dnešní recenzi budeme hodně často odvolávat na původní Treé 680, funkčně jsou si oba přístroje opravdu velmi podobné. Dnes se tak budeme soustředit především na to, co přináší Centro nového, nebo co je jinak.

Vzhled a konstrukce - oblázek

Pokud dobře znáte Palm Treo 680, až dočtete na konec této sekce recenze, nemusíte už prakticky v jejím čtení pokračovat. Právě design je tou hlavní a téměř jedinou odlišností Centra od Trea. Centro bylo prvním telefonem od Palmu, který se odklonil od původního designérského směru a přišel s novými liniemi. Navíc došlo k podstatné miniaturizaci, takže Centro už není takový obr, jako původní komunikátory od Palmu.

Oválný design původního CDMA Centra zůstal v případě GSM verze úplně beze změn. Centro je v USA ceněno pro své kompaktní rozměry, které jsou na půdě komunikátorů opravdu poměrně neobvyklé. S mírami 107 x 53,5 x 18,6 mm a váhou 124 gramů opravdu patří Centro ve své kategorii ke střízlíkům a může se směle rovnat nejednomu chytrému telefonu bez dotykového displeje. Pravdou ale je, že miniaturizace stále postupuje a vzhledem k výbavě Centra bychom si dovedli představit i daleko menší rozměry. Ty by však v tomto případě již byly na úkor použitelnosti přístroje, Centro by pak jistě nemohlo mít qwerty klávesničku.

Vzhled Centra je dle našeho názoru elegantní a svěží, bohužel se na našem trhu setkáme pouze s lesklou černou barevnou variantou. V USA najdeme i podstatně nápaditější barvy, které více zdůrazní mladistvý vzhled Centra.

Černá barevná varianta si navíc zaslouží kritiku kvůli tomu, že na ní jsou hodně vidět otisky prstů. Použité plasty jsou navíc hodně hladké, takže telefon ve zpocené ruce docela klouže. Do dlaně přitom díky svým zaobleným tvarům padne skvěle. Zpracování samotného přístroje je zcela odpovídající dané cenové kategorii, kritiku si zaslouží snad jen kryt baterie, z pod kterého se ozývají pazvuky. Tento problém by se ale s věkem nemusel nijak výrazně zvětšovat.

Z hlediska uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků na Centru nenajdeme nic neobvyklého, jen nás trochu zarazil podivně řešený slot pro kartu microSD na pravém boku. Krytka slotu jde totiž otevřít prakticky jen tehdy, pokud sejmete kryt baterie. Potom ale tak trochu krytka ztrácí na významu a slot mohl být klidně rovnou pod tímto krytem.

Podobně podivně umístěný je i slot pro kartu SIM. Pro její vyjmutí nebo vložení totiž z telefonu musíte vyjmout stylus, což je rovněž neobvyklé. Na druhou stranu ale zase ne tak problematické.

Baterie - žádný maratonec

Centro je vybaveno baterií s kapacitou 1050 mAh. To je ještě méně, než má Treo 680. A ačkoli si jsou na první pohled baterie podobné, do Centra výkonnější baterku z Trea nenacpete. Přesto má však podle našich zkušeností Centro v oblasti výdrže baterie o něco navrch. Žádného rekordmana ale nečekejte. Při pár minutách hovoru denně, několika SMS a několika desítkách minut používání všemožných aplikací se při dobré vůli dostanete na dva dny výdrže. To rozhodně není příliš.

Displej a ovládání – hlavní chlouba

Pro komunikátory s operačním systémem Palm OS je již delší dobu typické rozlišení displeje 320 x 320 obrazových bodů. Centro má ale výrazně menší úhlopříčku, než kterýkoli jeho předchůdce. 2,2 palce je údaj opravdu spíš z říše mobilních telefonů než komunikátorů. Díky tomu je zobrazení na displeji opravdu velmi jemné a Centro těžko hledá v tomto směru konkurenci. Navíc je jeho dotykový displej výborně podsvícen a tak jeho jas i barevné podání opět patří na špičku, což nebývá u dotykových displejů takovou samozřejmostí. Palm konečně také odstranil lehce nesmyslnou dvoupixelovou hranici, která obepínala vše, co se na displeji objevilo a tak nyní opravdu displej za všech podmínek efektivně využívá celou svou plochu.

Palm a jeho komunikátory jsou také známé pro svou snadnou ovladatelnost. Právě Palm byl tím, kdo donutil ostatní výrobce přemýšlet o tom, jak by se mohly dát komunikátory s dotykovým displejem ovládat i bez jeho použití. Dodnes je jednoruční ovladatelnost komunikátorů od Palmu doslova legendární, slávou jej v současnosti ale zastiňuje Apple iPhone s jeho ovládáním pouze pomocí prstů. To Centro používá klasický stylus. Tady je nutno podotknout, že jde spíše o jakési plastové párátko a stylus Centra si zrovna moc pochvaly nezaslouží. Na druhou stranu jej nebudete potřebovat nijak často.

Princip ovládání i ovládací tlačítka zůstala u Centra stejná, jako u Trea 680. Jen je rozložení tlačítek trochu změněné a dle našeho názoru to jen usnadňuje práci s přístrojem. Palm OS nabízí jednoduché a velmi rychlé uživatelské rozhraní, které snad není potřeba kdovíjak představovat. Pokud přeci jen potřebujete vědět, jak se Palm OS přístroj ovládá, podívejte se do recenze Trea 680.

Telefonování a zprávy – dobrá klasika

Ani v případě telefonování a práce s textovými zprávami nenajdeme u Centra žádné zásadní změny oproti Treu. Vyzváněcí profily tak Palm OS neřeší, Centro si ale ponechalo klasický přepínač vyzvánění, kterým můžete telefon utlumit klidně i bez toho, abyste přístroj vytahovali z kapsy. Obsáhlý adresář by mohl Centru závidět nejeden smartphone, i když je pravda, že výrazný náskok Palm OS z dávných dob je ten tam.

Největší pozornost se u Centra soustředí na jeho klávesnici. Menší rozměry přístroje oproti původnímu Treu totiž vzbuzují mnohdy obavy o použitelnost jeho qwerty klávesnice. Je pravda, že do telefonu klasické konstrukce dané velikosti snad qwerty klávesničku snad ještě nikdy nikdo nenacpal a klávesnice je tak velikým otazníkem.

Je jasné, že klávesnice Centra není nic pro uživatele s mohutnými prsty a že v rychlosti psaní se nemůže většímu Treu rozhodně vyrovnat. Jenže na druhou stranu se Palmu podařil skoro zázrak – klávesnice Centra je stále dost pohodlná a píše se na ní velmi dobře. Pogumovaný materiál tlačítek znamená, že vám nebude prst sklouzávat na sousední klávesy, čímž jsou do značné míry eliminovány překlepy. Na většině qwerty klávesniček u komunikátorů je pohodlné psát palci obou rukou, jeden palec to má na některá místa moc daleko. Ne tak u Centra, které je pro psaní jednou rukou doslova stvořeno. Samozřejmě můžete psát i oběma palci, ale v tomto případě již nedosáhnete výrazného zrychlení psaní. Rozměry jsou prostě limitující a oba palce si na klávesnici prostě mohou překážet.

Pro Centro jinak platí to, co pro Treo 680. SMS zprávy řadí do konverzací, což je sice přehledné, ale ztrácíte možnost mazat jednotlivé zprávy. Hlasitost vyzvánění může být opravdu hodně vysoká, i tuto vlastnost Centro zdědilo po svém předchůdci. Hovor můžete odmítnout a následně odeslat vysvětlující SMS. Chybí filtrování hovorů a MP3 vyzvánění si na Centru nastavíte až po stažení patřičného softwaru.

Organizace a data – je to přece low-end

Treo 680 jsme v jeho recenzi rozhodně nepochválili za absenci podpory sítí třetí generace nebo wi-fi. O rok později Centro stále nemá ani jednu z těchto funkcí, ale na druhou stranu nám to tak výrazně nevadí. Zatímco Treo bylo svým zařazením i cenou mířeno do vyšší třídy, Centro je mezi komunikátory naprostý low-end a cenovka tomu odpovídá. Proto mu můžeme absenci výše zmíněných technologií odpustit a vystačíme si s EDGE.

Několik věcí ale Palmu stále neodpustíme. Centro stále disponuje proprietárním továrním konektorem a možnost použití telefonu jako modemu k počítači pro obyčejného uživatele prakticky neexistuje. Nastavit Centro jako modem chce prostě trochu zkušeností a znalostí Palm OS platformy. Stejně tak stále chybí možnost připojit přístroj jako USB Mass Storage zařízení. Před rokem jsme v Treu docela chválili prohlížeč Blazer, který se konečně na Palm OS platformě dokopal k použitelnosti. Jenže od té doby se Blazer prakticky nezměnil a tak již dnes za konkurencí výrazně zaostává. Pro občasné použití webu ale bude dostačovat.

Centro disponuje tradiční sadou nástrojů pro organizaci času, kterými je opět Palm velmi znám. Nechybí ani aplikace Documents To Go pro práci s dokumenty. Jenže v tomto případě mnohdy narazíme na další nelogičnost u Palmu – za celé ty roky se nenaučil podporovat znakovou sadu Unicode a tak budete mít problémy se zobrazením diakritiky.

Zábava – vylepšení foťák

V zábavní oblasti nikdy přístroje od Palmu kdovíjak nevynikaly. Výrobce zde ponechává prostor pro fantazii zákazníka, který si může doinstalovat množství aplikací třetích stran. Jedinými prvky zábavní výbavy v Centru jsou tak integrovaný multimediální přehrávač Pocket Tunes a vestavěný fotoaparát.

Ten doznal oproti Treu mírné vylepšení – má rozlišení 1,3 megapixelu. To není hodnota, nad kterou bychom se rozplývali, ale na druhou stranu je tento krok jistě vítaný. V konkurenci dnešních mnohapixelových vestavěných fotoaparátů ten z Centra příliš neobstojí, ve své třídě ale patří rozhodně k tomu kvalitnějšímu, co zde najdeme.

Centro nemá ani vestavěné žádné hry pro ukrácení dlouhé chvíle. Naopak vám může posloužit jako společník při cestování, protože je standardně vybaveno aplikací Google Maps. Centro disponuje asi 60 MB vnitřní paměti, takže většinu potřebných programů můžete klidně instalovat do ní. Hudbu nebo jakákoli objemnější data ovšem budete muset umístit na paměťovou kartu. Centro je prvním modelem od Palmu, který podporuje karty microSD. Vzhledem k zaměření je to jistě vítaný krok.

Shrnutí – příjemný společníkem