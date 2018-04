Američané inklinují k Androidu, největší oblibě se ale i nadále těší iPhone

Otevřenost, portál s aplikacemi, jejichž počet roste geometrickou řadou a stále širší nabídka rozličných přístrojů. To jsou jen některé aspekty, které mluví pro operační systém od Google.

Již minulý průzkum Change Wave ukázal, že Američané inklinují k Androidu na úkor konkurenčních platforem. Data z aktuální ankety byla sesbírána v období mezi 9. - 23. březnem od 4 040 respondentů.

Android na vzestupu

Zatímco v prosinci by při nákupu nového přístroje v blízké době sáhla po androidím telefonu zhruba pětina dotázaných, v březnu to už byla celá třetina. Největší nárůst preferencí byl ale zaznamenán v posledním čtvrtletí minulého roku; loni v září by Android preferovalo pouhých 6 % dotázaných, ale v prosinci už by to byla zmíněná pětina.





Další část ankety ukazuje, který operační systém by dotázaní volili při brzkém nákupu nového telefonu. Aktuální data jsou pro snadné srovnání doplněna o výsledky prosincového průzkumu žlutou barvou.

Nárůst obliby Androidu je jasně nejvyšší a mírně si polepšil také Apple iPhone. WebOS stagnuje a OS Windows Mobile si pohoršil. Největší útlum preferencí ale padá na hřbet telefonů BlackBerry; zatímco v prosinci by telefon RIM coby budoucího kapesního společníka vidělo 18 % dotázaných, v březnu se podíl smrsknul o pět procentních bodů.

Nejspokojenější uživatelé jsou majitelé iPhonu

V Change Wave se zaměřili i na spokojenost uživatelů s jejich aktuálními telefony. Bod pro danou platformu přitom přidal pouze uživatel, který vyjádřil velkou spokojenost se svou aktuální mobilní platformou.

Jak vidno, největší spokojenost vládne mezi uživateli iPhonu; průměrně tři ze čtyř jeho uživatelů jsou s ním velmi spokojeni a neměnili by.

O něco hůře dopadl Google Android; z uvažované stovky dotázaných je s tímto OS spokojeno 65 % uživatelů. To je ovšem v porovnání se zbylými třemi systémy velice dobrý výsledek. Na pomyslné třetí a čtvrté příčce se totiž umístily přístroje BlackBerry a webOS se 37 %. Vysloveně velkou spokojenost se svým Windows telefonem vyjádřila jen necelá třetina majitelů.

Apple vévodí grafu spokojenosti uživatelů i z pohledu výrobců se 77 %. Na druhé příčce je pak se zhruba 40 % HTC. Za tchajwanským výrobcem následuje s malými odstupy Palm a RIM. Zhruba 35% satisfakci si připisuje trio LG, Motorola a Sanyo.

Nejmenší procento vyloženě spokojených zákazníků má podle ankety japonsko-švédský koncern Sony Ericcson a to 20 procent.

Jak ukazuje další vyhodnocení sesbíraných dat, spokojenost dotázaných uživatelů telefonů BlackBerry od září 2008 dlouhodobě klesá. Tehdy bylo s "Ostružinou" spokojeno 55 % dotázaných, zatímco dnes je to jen 38 procent.

Smartphonů mezi lidmi přibývá

Zatímco v prosinci přiznalo vlastnictví libovolného chytrého telefonu 42 % dotázaných, v březnu to bylo ještě o dva procentní body víc.

Největší procento dotázaných uživatelů smartphonů, 38 procent, aktuálně vlastní telefon značky RIM. Americký výrobce si tak i nadále drží pozici jedničky, přesto ale výsledky dlouhodobě vykazují pokles. Nejvyšší podíl totiž dle Change Wave RIM měla na jaře roku 2008, kdy z pomyslného koláče ukusovala hned 43 procent.

Přesně opačný trend, tedy dlouhodobý růst dle údajů Change Wave, zaznamenává Apple. Graf tak například říká, že krátce po uvedení iPhonu 3G v září 2008 byl tržní podíl v USA 17 %. O rok později, kdy již byla na trhu vylepšená verze s dovětkem 3 GS, se podíl zvýšil na 30 procent. Dnes je pak v porovnání se zářím 2008 téměř dvojnásobný.

Palmu se, přes uvedení zajímavého webOS s velkým potenciálem, příliš nedaří. Lví podíl na tom má dlouhé váhání s uvedením GSM verze a pak i nezvládnutá distribuce zařízení na světové trhy. Není proto divu, že současný tržní podíl se pohybuje hluboko pod 10 procenty.

Upozorňujeme však, že nejde o skutečné tržní podíly, nýbrž data společnost Change Wave, vycházející pouze z preferencí dotázaného vzorku několika tisíc lidí. Skutečná čísla se mohou více či méně lišit.

Budoucnost patří mobilnímu OS X a Androidu

Sílu Androidu, byť nepřímo, demonstruje i další graf, podle kterého hned 16 % dotázaných, kteří plánují nákup nového smartphonu, sáhne po telefonu s logem Motorola.

A Motorola, jak víme, aktuálně těží především z úspěchu modelu Droid. Ostatně, její evropská verze se osvědčila i v našem redakčním testu: čtěte první českou recenzi Motoroly Milestone.

Není to přitom tak dlouho, co Motorola nevěděla kudy kam a nebýt sázky na Android, pak by patrně její mobilní divize skončila v propadlišti dějin.

Zhruba osmina z potenciálních kupců nového smartphonu by se pak rozhodla pro výrobek tchajwanského HTC. A v jejím portfoliu se právě v březnu objevily zajímavé novinky v podobě modelu Legend a Desire, coby Nexu One s logem HTC.

Když ale v Change Wave odstranili omezení značek jen na Motorolu a HTC, ukázalo se, že téměř třetina jako svůj budoucí smartphone vidí Apple iPhone. Oproti předchozím výsledkům je to jen nepatrný pokles.

Na druhém místě stanula Motorola, třetí pak společnost RIM se 14 %, což je oproti prosincovým 21 procentům třetinový pokles. Čtvrtá příčka patří asijskému HTC, poslední je pak se třemi procenty a tedy výrazným odstupem Palm.