Američané chtějí hudbu rovnou do mobilu

Třiadvacet procent amerických uživatelů mobilních telefonů si během posledních dvanácti měsíců stáhlo vyzvánění do svého mobilu. Je to o pět procent více než minulý rok. Navíc si Američané radši stáhnou hudbu rovnou do mobilu než do počítače.

"Je to zvláštní, protože vyzváněcí tóny stojí občas i dvakrát více, než celá písnička v MP3," řekl Matt Kleinschmitt z firmy Ipsos Insight, která studii na toto téma nedávno zpracovala. Ve Spojených státe stojí pro představu stažení vyzváněcí melodie 1,99 dolaru a jedna písnička v MP3 do počítače vás vyjde na 99 centů.

Výzkum proběhl během letošního dubna na více než tisícovce uživatelů mobilních telefonů starších dvanácti let. Ze studie také vyplynulo, že více než tři čtvrtiny těch, kteří si někdy stáhli vyzváněcí melodii, za ni také zaplatili. U stahovačů hodby do počítače to byla jenom polovina.

Ze zkoumaného vzorku si také 6 procent respondentů stahuje do mobilu celé písně, 3 procenta si oblíbila krátká videa a 2 procenta si stahuje celé videoklipy. "Znamená to, že uživatelé se snaží využívat mobilní telefony čím dál tím víc k zábavě, což otevírá cestu poskytovatelům obsahu ke zvyšování zisků," dodal Kleinschmitt.

Mobilní operátoři a výrobci mobilů teď razí nový trend hudby v mobilech. Z mobilních telefonů se stávají i MP3 přehrávače. A první výsledky jsou už na světě. Sony Ericsson přišel s modelem nazvaným W800 - Walkmann a Motorola včera představila první mobil s iTunes.