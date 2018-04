Američané budou sčítat obyvatele pomocí 140 000 mobilů

, aktualizováno

Spojené státy se připravují na pravidelné sčítání obyvatel. To musí proběhnout jednou za 10 let a to další je na pořadu dne v příštím roce. Poprvé v historii bude sčítání plně digitální a zaměstnanci k němu použijí speciální mobily.