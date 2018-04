American Airlines nakoupí 6 000 tabletů. Užijí si je jen v první třídě

Tablet Galaxy Tab s úhlopříčkou přes deset palců ovšem při letu využijí jen cestující z první třídy a jen u některých letů. Objeví se na linkách z New Yorku do Los Angeles a San Franciska nebo z Miami do Los Angeles. O možnost zapůjčit si tablet nepřijdou ani cestující na trase Boston - Los Angeles.

Zpříjemnit si let třeba hraním oblíbených Angry Birds si budou moci také cestující, kteří absolvují transatlantické lety nebo při cestě z USA do Jižní Ameriky. K uvedeným letům aerolinky využívají Boeing 757 a 767 nebo strojů Airbus A200 a A300.

Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab 10.1 nabízí při tloušťce 8,6 milimetrů velký displej s vysokým rozlišením 1 280 × 800 bodů. Svižnou práci v prostředí systému Google Android ve verzi Honeycomb 3.0 pak zaručuje čip SoC Tegra2 se dvěma 1 GHz mikroprocesory, grafickou jednotkou ULP GeForce a 1 GB operační paměti. Samozřejmostí je plná konektivita, a to včetně GSM/UMTS, wi-fi a Bluetooth. V nabídce je 16GB a 32GB varianta, cena začíná na zhruba 15 tisících korun.