America Online bezdrátově a komentář k tomu

America Online podepsala smlouvy se šesti významnými hráči na šachovnici mobilních komunikací. Jde o další krok v uskutečňování programu "AOL Anywhere". Dvacet jeden milion současných uživatelů AOL, desítky milionů zákazníků ostatních společností AOL a miliony zákazníků získají mobilní přístup k e-mailu, instant messengeru a několika dalším službám AOL jako jsou zprávy, finanční informace, informace o filmech v kinech a navigaci na cestách.

Novou službou je "AOL Mobile Messenger", mobilní přístup k elektronické poště Instant Messengeru [AIM] pomocí pagingových přístrojů.

Noví partneři AOL jsou:

- Sprint PCS - nejrychleji rostoucí americká síť mobilních kumunikací. Sprint PCS nabízí telefony (Qualcomm) schopné brouzdání po síti.

- Nokia - plánuje se vytvoření speciální verze AOL Instant Messengeru pro "chytré" telefony Nokia

- Motorola - AOL Instant Messenger bude fungovat na plném spektru prostředků mobilní komunikace nabízené Motorolou

- Research in Motion - pokud jste zakazniky RIM, budte si moci poridit mobilniho postaka s AOL logem - a muze to byt i treba BlackBerry

- BellSouth - Instant Messenger a e-mail

- Arch Communications - Instant Messenger a e-mail

Steve Case (Chairman and Chief Executive Officer AOL) k tomu říká: "Dnešní tiskové prohlášení a to co mu předcházelo je důležitým krokem k naplnění strategie "AOL Anywhere", která umožní zákazníkům být ve spojení kdykoliv a kdekoliv. Ať již používají PC, "chytrý" telefon nebo pager, zákazníci chtějí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím které potřebují. Nelze pochybovat o tom, že nás čeká přesun pozornosti směrem k bezdrátovým komunikacím a následně i změna způsobu používání interaktivních zařízení. Naším cílem je zajistit, aby tento přechod byl snadný a dostupný pro 21 milionů našich přímých zákazníků, pro desítky milionů uživatelů jiných služeb v rámci AOL i pro milony těch, kdož přistupují na Internet pomocí mobilních komunikátorů.

Členové AOL tráví denně více než hodinu online, posílají přes 110 milionů emailů a denně je také odeslána a přijata jedna miliarda zpráv v reálném čase (AOL Instant Messenger a ICQ). Členové AOL jsou naším prvotním cílem pro nové přístroje mobilní komunikace - podle výzkumu Simmons zhruba 70% uživatelů AOL vlastní mobilní telefon, pager nebo obojí. Kromě toho zpráva AOL-Roper Starch Cyberstudy naznačuje, že čím více času zákazník stráví online, tím je náchylnější využívat připoejní na Internet mimo domov."

Co bude mít mobilní zákazník AOL k dispozici v blízké budoucnosti?

- Přístup k emailu a Instant Messengeru

- Navigaci na cestách, vyhledávání motelů, ATM nebo benzínových stanic - AOL koupilo MapQuest, pamatujete?

- Sledování portfolia cenných papírů a cen akcií

- Informace kde hrají jaký film, v kolik je začátek, případně i koupi lístků přes MovieFone

- Vyhledávání restaurací, klubů a podobných lokálních atrakcí

Dennis Patrick, President AOL Wireless komentuje: "Výzkumy říkají, že počet uživatelů mobilních telefonů dosáhne 1.26 miliardy v roce 2005 a to z pouhých 469 milioonů na konci roku 1999. Na konci roku 2003 bude jedna třetina uživatelů přistupovat na Internet přes mobilní komunikační zařízení. Až bezdrátová revoluce propukne naplno, žádná jiná společnost nebude schopna poskytnout tolik služeb a s tak jednoduchým přístupem jako AOL - email, komunikadce v reálném čase, online mapy, průvodce městy. AOL poskytuje ty nejpopulárnější služby, vedoucí značky a nejlepší obsah. AOL ale hlavně má vyzkoušený postup integrace nových služeb tím nejjednodušším způsobem, přátelskýmm k uživateli. Těšíme se na spolupráci s vedoucími společnostmi bezdrátových komunikací při zaváýdění nových mobilních prostředků komunikace mezi miliony nových uživatelů."

AOL se také připojila k WAP Forum - sdružení více než dvou set operátorů. výrobců techniky, software a poskytovatelů služeb pracujících na vývoji otevřeného standardu Wireless Application Protocol - WAP.

AOL v Evropě

AOL Europe - joint venture mezi America Online a Bertelsmann AG podepsalo smlouvu s Nokia, Ericsson a RTS Wireless aby si zajistilo kompatibilitu mobilních portálů se současnými SMS a WAP protokoly a telefoními přístroji, stejně jako GPRS příští generace. AOL Europe předvedlo svůj prototyp SMS a WAP služeb na CeBIT 2000. Tegic Communications plně vlastněné AOL zde také oznámilo partnerství s firmami Panasonic, Sony a Telit za účelem integrace software T9 - vyvinutém Tegicem - do nejnovějších mobilních telefonů pro zjednodušení psaní SMS zpráv a emailů.



Co k tomu říci? Mobilní komunikace v USA "cucají ze zadního cecku"; většina američanů nemá ponětí o tom, co všechno se dá s mobilem provádět. Proto je od AOL chytré se zaměřit na více společností, než jen operátory mobilních sítí - zatím spolupracuje jen s jediným a to Sprint PCS. Osobně bych samozřejmě uvítal, aby se v domácí stáji objevil i Voicestream, zřejmě nejúspěšnější domácí GSM síť (1900 MHz). Hodně odborníků věří, že CDMA je cesta, jistota i spása pro budoucnost a možná právě proto AOL zvolilo Sprint před zhruba velikostí stejnou sítí AT&T operující na standardu TDMA. Krom toho Sprint PCS sám o sobě již nabízí určité WAP služby Úskalí může být skryto právě ve složení zákazníků AOL. America Online se orientuje na, řekněme, technicky méně orientované uživatele ( technologically challenged consumers :)) a od nich je těžko očekávat veliké nadšení a zápal pro geekovské aparátky. Kdyby byla AOL v Čechách, užívala by jí i vaše babička a - uznejte - to není právě ten pravý segment trhu na zahájení revoluce bezdrátových komunikací.

Prokop - nic proti vaší babičce :)