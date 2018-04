Ambiciozní i-mate chce přežít krizi s odolným smartphonem. Povedl se

Je veřejným tajemstvím, že společnost i-mate se delší dobu potácí ve finančním úpadku, který začal už v půli roku 2007, kdy společnost zaznamenala obrovské finanční ztráty. Významně se tehdy rovněž redukoval firemní personál, o celou čtvrtinu. Sérii problémů přitom odstartovalo pompézní představení řady komunikátorů Ultimate, které se poprvé odehrálo na barcelonském výstavišti před dvěma lety.

Přístroje všech možných konstrukcí spojovala velmi slušná výbava zahrnující 520 MHz procesor Intel Bulverde, 128 MB operační paměti a jemný VGA displej. U monstrózního modelu Ultimate 7150 nebo nejmenšího zástupce řady s číselným označením 9150 byla HW výbava totožná.

Později však výrobce ohlásil výraznou redukci této řady, následující rok v Barceloně pak představil dva zcela nové koncepty, které nahradily ty dříve představené. Historie přístrojů i-mate UItimate je tedy hodně zajímavá, finální realizace se nakonec dočkal jen zlomek z nich.

Na letošním MWC v Barceloně ale společnost opět přispěchala se zajímavými koncepty. A i když tomu nikdo moc nevěřil, tak to tentokrát s jejich realizací vypadá docela nadějně.

i-mate 810-F: odolám větru, dešti

Skutečně odolných telefonů, které bez nesnází snesou i hrubší zacházení, není mnoho. A takto stavěných komunikátorů pak doslova jako šafránu. Není divu, odolná skořápka rovná se tlustá skořápka, což se v dnešní době super ultra tenkých zařízení právě nenosí. Přesto to má být právě odolný PDA telefon s kódovým označením 810-F, který by mohl společnosti i-mate vrátit zašlou slávu a zajistit tak přísun financí do firemní kasy.

Telefon dokonce splňuje přísné standardy americké armády a jeho pogumovaný kryt zajistí odolnost proti vodě i otřesům. Voděodolnost byla v Barceloně demonstrována skutečně efektně – telefon si během prezentace hověl v akváriu a ona vodní lázeň neměla na funkčnost přístroje pražádný vliv.





Přístroj bude dále schopen pracovat v teplotním intervalu od -10 do +60 stupňů Celsia. Výrobce bude dokonce telefon dodávat s doživotní zárukou (samozřejmě s jistým omezením).

i-mate 810-F je komunikátor vybavený OS Windows Mobile 6.1 Professional osazený velmi rychlým procesorem taktu 624 MHz. Na spuštěné aplikace je připraveno 128 MB paměti, na uživatelská data pak běžných 256 MB FlashROM.

Mimo paměťového slotu microSD ale nabídne obrněnec jako bonus 2,2 GB vnitřní paměti. Přístroj je dále vybaven dotykovým QVGA displejem usazeným naležato, který je pokryt vrstvou odolnou proti poškrábání. Svižnou textovou komunikaci zajistí úplná QWERTY klávesnice, která je umístěna přímo pod displejem; nechybí ani obvyklá sestava základních ovládacích prvků. Na fotografiích je patrná šestice šroubů, kterými jsou k sobě připevněny horní a spodní díl pogumovaného krytu. Použit bude univerzální telefonní modul s podporou GSM/UMTS, svižné prohlížení webu si pak obyvatelé některých zemí užijí díky technologii HSDPA, chybět nebude ani wi-fi a Bluetooth modul. Nový i-mate převezme i úlohu navigátoru a nabídne i digitální kompas. Akcelerometr oceníte při prohlížení fotografií či webu nebo při hraní her. Vedle standardní programové nadílky běžné pro Windows Mobile bude obsažen i bonusový balík. Zajímavě zní především bezpečností i-Q software jenž umožní při ztrátě či odcizení na dálku spustit hlasitý alarm, dále zařízení uzamknout a zamezit přístupu k citlivým údajům jejich smazáním. Název i-mate 810-F Rozměry [mm] 66 x 111 x 15,5 Hmotnost [g] 150 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Marvell PXA310, 624 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB + 2,2 GB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quad-band GSM, Tri-band UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,46" (62 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 2.0 MPix Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Další nárazuvzdorná voděodolná konstrukce, QWERTY klávesnice, digitální kompas Baterie 1 200 mAh



Odolný i-mate a drobný Centurion na videu:



i-mate Centurion: ten nejmenší jsem já

Přestože ostatní výrobci v Barceloně prezentovali v drtivě většině komunikátory, tedy telefony s WM 6.1 Professional, i-mate strategicky zvolil opačný přístup a ze tří uvedených zařízení je komunikátor jen jeden.

Hlavní devizou smartphonu Centurion jsou jeho vpravdě miniaturní rozměry. Co do půdorysných rozměrů se může novinka směle měřit s běžnou platební kartou, se kterou byla také na veletrhu vystavována. Centurion tedy nebude žádný cvalík a jeho tloušťka se vejde do jednoho centimetru.





Vzhled novinky připomíná oblíbenou Nokii E71; velmi podobné je nejen barevné ladění krytu ale také vzezření hlavních ovládacích prvků a QWERTY klávesnice pod dvoupalcovým QVGA displejem v režimu landscape. Přes miniaturní rozměry se zdá být blok kláves dobře použitelný i pro psaní delších textů. Telefon postavený na WM 6.1 Standard (některé zdroje uvádějí WM 6.5) nabídne podporu GSM/3G pásem, chybět by nemělo vestavěné wi-fi a Bluetooth modul a hovoří se dokonce o navigaci.

Tento střízlík by se měl na trzích objevit ve dvou barevných variantách v průběhu tohoto roku za cenu okolo 550 USD (asi 13 200 Kč). Zdali se tak stane a kde všude se přístroje dočkají, je ve hvězdách.

Známé parametry:

OS: Windows Mobile 6.1 Standard (s plánovaným upgrade na WM 6.5)

Sítě, data: GSM/UMTS; GPRS/EDGE/HSDPA

Konektivita: wi-fi, Bluetooth

Další: QWERTY klávesnice, GPS

Fotoaparát: 2.0 MPix

Baterie: 800 mAh

Prezentace i-mate 810-F a smartphonu Centurion:



i-mate Leggionare: komunikátor s WVGA displejem

Širokoúhlé VGA displeje jsou dnes v módě a snad všechny nově představené komunikátory jsou osazeny právě takovými panely. Nejinak tomu je v případě třetí představené novinky s logem i-mate.

Legionnaire s Windows Mobile 6.5 nabídne kromě velkého dotykového displeje úhlopříčky odhadem 3,2 – 3,5“ s rozlišením 480 x 800 obrazových bodů podporu rychlých datových přenosů HSDPA, satelitní navigaci. Jakou čipová sada se ukrývá v útrobách telefonu zatím výrobce neprozradil, víme ale, že uživatelskou FlashROM půjde rozšířit kartami microSDHC.





Leggionář se má dle zástupců společnosti objevit na trhu ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Doporučená cena by měla být okolo 500 USD (asi 12 000 Kč).

Známé parametry:

OS: Windows Mobile 6.5 Professional

Displej: dotykový, WVGA (480 x 800 bodů)

Sítě, data: GSM/UMTS; GPRS/EDGE/HSDPA

Konektivita: wi-fi, Bluetooth

Další: Satelitní navigace, microSD slot

Závěr: pro každého něco

Nabídka představených zařízení je tedy velmi různorodá a každý model míří na jiný segment trhu. Odolný 810-F má ambice stát se vyhledávaným zařízením pro firemní sféru a aktivně žijící část populace. Na rozdíl od ryze pracovní a doslova monstrózní Motoroly Symbol MC75 lze rozměry novinky označit za kapesní.

Proporce druhého představeného telefonu Centurion jsou pak kolibří. Smartphone velikosti kreditní karty, to tady skutečně ještě nebylo. Přitom se výrobci podařilo do kompaktního těla vměstnat 2“ displej a především QWERTY klávesnici pro pohodlné psaní.

Model Legionnaire by pak měl konkurovat zařízením typu HTC Touch Diamond2. Hlavní devizou zařízení je velký dotykový displej s jemnou kresbou, vestavěná navigace a podpora rychlých datových přenosů. Úplné specifikace zatím ale výrobce neuveřejnil a tak nezbývá než čekat.

V každém případě je i-mate přeborník v představování nadějně vypadajících telefonů. Valná většina projektů bohužel končí jen na papíře, v lepším případě pak na exotických trzích. Zda i v tomto případě nejde jen o plané sliby, ukáže až čas.