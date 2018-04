Amazon představí svůj smartphone v červnu. Konkurenci chce porazit cenou

Podle serveru Wall Street Journal (WSJ) už Amazon ukázal svůj nový smartphone za maximálních bezpečnostních opatření vývojářům, a to konkrétně v San Francisku a v Seattlu. Veřejná premiéra novinky je plánována na konec června, do prodeje by se podle WSJ měla dostat koncem září tak, aby stihla nejlukrativnější prodejní období roku před Vánoci.

Amazon v Česku Amazon buduje nedaleko Prahy distribuční sklad (více zde), druhý takový chtěla firma vybudovat u Brna, ale z projektu zatím sešlo (více zde). Obchodní aktivity zatím Amazon v Česku neprovozuje, ale v blízké budoucnosti je nevylučuje. Zatím si zákazníci z Česka musí zboží objednávat ze zahraničních portálů Amazonu (více zde).

Známo není označení přístroje, ale spekuluje se, že by se mohl zařadit k tabletům a čtečkám Kindle. Podobně jako u tabletů a čteček se očekává, že Amazon bude svůj smartphone prodávat za výhodné ceny pod cenami konkurence. Primárně totiž Amazon vydělává na prodeji obsahu: knížek, aplikací a multimédií.

Podle WSJ by měl první smartphone Amazonu mít 3D displej. To není žádná novinka, s 3D displeji to už někteří výrobci (LG, HTC) zkoušeli před lety, ale úspěch se nedostavil. Je však možné, že displej Amazonu přinese něco jiného a funkčně zajímavějšího.

Nedávno se také objevily informace, že by smartphone od Amazonu měl mít velmi nezvyklou sestavu šesti objektivů fotoaparátu (více zde). Jen dva mají sloužit pro fotografování, zbylé čtyři pro ovládání telefonu pomocí gest před displejem.

Pokud obě neobvyklé funkce propojíme dohromady, tedy 3D displej a objektivy pro ovládání, může nám vyjít 3D displej, který bude reagovat na pohyby očí uživatele. O tom se mimochodem spekulovalo již loni (více zde).