Amazon se po tabletu vrhne i na pole smartphonů. Chystá vlastní model

Po fenomenálním úspěchu čtečky knih Kindle se Amazon rozhodl podpořit patřičným přístrojem i svou nabídku hudby a filmů. Právě v těchto dnech tak zákazníkům dodává první kusy tabletu Kindle Fire s upraveným operačním systémem Android 2.3.

Analytik Mark Mahaney ze společnosti Citigroup tvrdí, že tablet nezůstane jako multimediální zařízení v nabídce amazonu osamocen. "Na základě našeho průzkumu dodavatelských řetězců máme důvod věřit, že chytrý mobil Amazon bude uveden na trh ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012," oznámil analytik. S vývojem chytrého telefonu pomáhá podle všeho Amazonu společnost FIH, výrobu prý dostane na starosti Hon Hai TMS, firma, která už pro Amazon vyrábí právě čtečky Kindle a tablet Kindle Fire.

Výroba smartphonu s procesorem Texas Instruments OMAP 4 má firmu stát asi 150 až 170 dolarů, koncová cena pro zákazníky prý bude být velmi podobná. Pokud by Amazon chtěl smartphone dotovat s tím, že peníze následně vydělá na prodeji obsahu, mohla by se cena přiblížit i hranici 100 dolarů, tedy méně než dva tisíce korun.

Telefon by přitom měl patřit minimálně do střední třídy, podobně jako tablet Kindle Fire. Podle všeho by měl využívat stejný operační systém jako tablet, tedy amazonem upravenou verzi Androidu 2.3 Gingerbread. Součástí výbavy by měl být i internetový prohlížeč Amazon Silk, pro který obsah předzpracovávají servery společnosti.

Amazon zatím spekulace o přípravě vlastního mobilního telefonu nekomentoval.