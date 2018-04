Amazon údajně připravuje 3D smartphone s kontrolou pohybu očí

Smartphony s 3D displeji na trhu zcela propadly. V minulosti se o ně pokoušelo LG a HTC. Do zdánlivě předem ztracené bitvy o zákazníky by se podle The Wall Street Journal měl pustit i Amazon. Ten údajně připravuje nový 3D smartphone se špičkovou výbavou.

Trojrozměrné zobrazení u připraveného smartphonu od Amazonu má být ale na rozdíl od předešlých pokusů propracovanější. Telefon má disponovat kontrolou pohybu očí, tedy funkcí, kterou je vybaven například nový Samsung Galaxy S 4.

V případě smartphonu od Amazonu by měla ale kontrola pohybu očí umožnit nejen pohyb po zobrazené stránce, ale díky této technologii by měl být trojrozměrný efekt kvalitnější. 3D zobrazení se bude přizpůsobovat podle toho, jak se na displej bude uživatel dívat.

Prozatím však není jisté, zda se 3D smartphone od Amazonu opravdu dostane do prodeje. Amazon může pouze testovat nové možnosti na prototypu, který se k zákazníkům nedostane. Amazon by ale měl vedle 3D smartphonu vyvíjet i běžný smartphone. Ani u něj však není jasné, kdy se začne prodávat.

Spekuluje se, že Amazon ještě letos otevře v Česku velké distribuční centrum a následně i vstoupí na náš trh (více zde). Chystané smartphony by tak mohly být snadno dostupné i u nás.