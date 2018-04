Amazon měl zájem o koupi BlackBerry, firma si ale chce pomoci sama

Amazon si podle agentury Reuters v létě najal investiční banku, aby zpracovala návrh na převzetí kanadského výrobce smartphonů BlackBerry. Ke konkrétní nabídce nakonec nedošlo, ale společnosti údajně jednaly o možnostech partnerství.

Podle dostupných informací to byl právě RIM, kdo ukončil jednání o možnosti nechat se koupit. Firma se prý rozhodla, že se ze současné nelichotivé situace musí dostat sama, odprodej by za stávajících podmínek nebyl pro akcionáře výhodný. Mezi potenciálními zájemci o RIM měla být i řada dalších společností. Server Wall Street Journal zveřejnil, že zájem měly společnosti Nokia a Microsoft. I tyto firmy ale nakonec nepodaly konkrétní nabídku.

Prodej firmy RIM, ať už po částech nebo jako celek, požadovala také akcionářská skupina Jaguar Financial Corp. Kanadská firma se ale ze současných potíží chce dostat vlastními silami. Nebude to však lehký úkol: RIM ztrácí tržní podíl, nedaří se mu uvádět včas nové produkty na trh a zákazníci čím dál častěji preferují konkurenční mobilní platformy.

Firma navíc před nedávném oznámila, že spása v podobě zcela nového operačního systému QNX (nově označovaného jako BlackBerry 10) nepřijde dříve než koncem roku 2012. To znamená, že si firma téměř po celý následující rok bude muset vystačit s přístroji se současnou verzí OS BlackBerry 7. Na jistotě nepřidal ani nedávný globální výpadek služeb BlackBerry. Pro RIM, kterému se na trhu nepodařilo prosadit ani s jeho tabletem PlayBook, to tak bude velmi těžký rok.

Firma spoléhá především na příchod svého nového operačního systému. Ten prý také podle všeho chce nabídnout k licencování ostatním výrobcům. Firma takovou nabídku údajně učinila společnostem HTC a Samsung. RIM chtěl možná využít nejistoty ve chvíli, kdy Google oznámil akvizici Motoroly. Nehotová platforma RIM ale nezabodovala u velkých androidích hráčů.

RIM chce také podstatně rozšířit svůj program BlackBerry Messenger a firma možná nabídne i dalším výrobcům možnosti využití její infrastruktury, která po celém světě doručuje šifrované e-mailové a další zprávy.

Právě Amazon by se mohl stát jedním z partnerů, firma už totiž patří mezi spolupracovníky RIM. Od loňského roku Amazon nabízí některým uživatelům BlackBerry přístup ke svému hudebnímu katalogu. Nyní by mohlo BlackBerry nabídnout některé své služby Amazonu. Využít by je měl tablet Kindle Fire, který je vnímán jako jeden z vážných konkurentů pro jinak neohrozitelný Apple iPad.