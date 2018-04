Amazon představil smartphone budoucnosti. Bude otravný a vševědoucí

O vstupu Amazonu na pole chytrých telefonů se spekulovalo dlouho. Firma tyto spekulace ukončila na tiskové konferenci večer 18. června středoevropského času, kdy svůj chytrý telefon představila. Potvrdila přitom odhady z poslední doby: přístroj má čtyři čelní kamery, které sledují obličej uživatele a rozpoznání jeho pozice využívají při ovládání i ke zatraktivnění vjemu z některých aplikací.

Tato funkce naznačuje, kam se může ovládání současných smartphonů v blízké budoucnosti posunout. Smartphone Amazon Fire Phone však disponuje i dalšími funkcemi, které ukazují, kterým směrem chytrá technika v našich kapsách míří. Kolik z nich bude v praxi opravdu fungovat a bude užitečných, to zatím můžeme jen odhadovat. Nicméně je jasné, že pokročilý software, který bude téměř neustále myslet za uživatele a předvídat a plnit jeho tužby, je tím, za čím se výrobci chytrých telefonů poženou.

Hardwarově je novinka od Amazonu vlastně obyčejným levným telefonem. Čtyřjádrový procesor, 4,7 palcový HD displej a podpora LTE, to jsou parametry, které splňuje třeba aktualizovaná verze Moto G. To je telefon prodávaný v Americe bez úvazku za méně než 200 dolarů. Jenže přesně tolik (konkrétně 199 dolarů, tedy asi 4 000 korun) chce za svůj nový smartphone Amazon s úvazkem u amerického operátora AT&T, který získal na prodej novinky exkluzivitu. Největší internetový obchod světa tak poprvé porušil svou politiku prodeje zařízení za nízké ceny s tím, že následně vydělává na obsahu. I to o lecčem v souvislosti s novinkou vypovídá.

Sledování hlavy

Na hlavní funkci, o které se v posledních měsících v souvislosti s Amazon smartphonem spekulovalo nejvíce, došlo až v závěru tiskové konference. Fire Phone má opravdu na čelní straně čtyři kamery, v každém rohu jednu. Kamery mají široký úhel záběru (120°) a navíc infračervený přísvit. To znamená, že obličej uživatele vidí i v naprosté tmě.

Výsledkem této sestavy je, že telefon za jakýchkoli podmínek ví, jaká je aktuální pozice obličeje uživatele. Amazon si dal hodně práce s vyladěním této funkce, k rozpoznání pozice vlastně stačí údaje ze dvou kamer, čtyři jsou tu kvůli tomu, že telefon bývá držen různými způsoby a v různých pozicích, takže občas dojde k zakrytí některé z kamer. Inženýři systém „učili“ na milionech snímků obličejů, takže ho neošálí brýle, různé účesy ani další nepravidelnosti.

Dokonce je tu i ochrana proti nechtěné detekci například obrázků obličejů na tričku, hrnečku či někde v pozadí. Telefon jednoduše díky kamerám rozpozná i vzdálenost objektu a vyhodnotí, zda je jeho velikost relevantní, či nikoliv.

Fire Phone této složité techniky využívá k některým novinkám v ovládání. Uživatelské prostředí má různé trojrozměrné elementy, takže natočením telefonu se může uživatel tak trochu „dívat za roh“. Jindy se natočením zobrazí patřičné volby a podobně. Nového ovládání budou moci využít i vývojáři aplikací. Na papíře to nezní jako nic zásadního, už některé současné smartphony podle pozice očí umožňují určité triky v ovládání nebo v práci s uživatelským prostředím. Amazon jde jednoduše dál, ale nakolik to bude praktické, to ukážou až první testy.

V zajetí anglofonního světa

Jenže s těmi bude mimo USA a možná v blízké budoucnosti i Velkou Británii dost problém. Princip ovládání sice může fungovat kdekoliv, jenže telefon je postaven kolem služeb Amazonu, které jsou dostupné pouze v některých zemích světa. A smartphone obsahuje i další funkce, které zatím jeho využitelnost omezují jen na anglicky mluvící země.

A teď nemáme na mysli jen služby typu Amazon Prime se streamováním filmů, seriálů, streamovaným poslechem hudby, možností vzájemného půjčování knih v rámci služby Kindle, exkluzivními knihami zdarma a dalšími službami. To je samozřejmě jedna z věcí, na které bude chtít Amazon vydělávat (Prime bude k telefonu na první rok zdarma). Obsah je klíčovou částí zisků Amazonu. Nepočítáme ani neomezené on-line úložiště pro fotografie.

Specialitou Fire Phonu je například technická podpora, která je uživatelům dostupná zcela zdarma 24 hodin denně. Pokud budou mít s telefonem jakýkoli problém, mohou zavolat na linku a vyřešit jej. Další velkou novinkou je funkce FireFly. Ta je určena k rozpoznávání obsahu všeho druhu. Pozná knihy, DVD, QR kódy, přečte telefonní čísla, internetové odkazy, čárové kódy a mnoho dalšího.

Jistě, podobných aplikací je celá řada (včetně třeba Google Goggles), avšak Amazon jde ještě dál. FireFly i naslouchá, takže pozná hudbu nebo třeba aktuálně vysílaný pořad v televizi. Vzhledem k tomu, že Amazon sám většinu tohoto rozpoznávaného obsahu distribuuje, má sám skvělou databázi, která k rozpoznávání slouží. A samozřejmě také bude moci uživateli rovnou nabídnout vyhledané záležitosti ke koupi. Jenže tu už narážíme na ony hranice, protože velkou část obsahu od Amazonu si u nás (a mnohde jinde) oficiálně koupit nejde.

Funkce navíc obsahuje i pokročilé rozpoznávání textu, které se snaží předcházet chybám. A to díky tomu, že hledá souvislosti. Pokud například rozpozná telefonní číslo, ale není si jistá, jaká číslice na snímku je, porovná výsledky s různými databázemi. V nich například zjistí, že jedna z možností není platným předčíslím, a tak ji vyřadí. Funkce Firefly má své vlastní tlačítko a jejich schopností opět budou moci využít i vývojáři.

Na detailech záleží

Jinak je Fire Phone v podstatě průměrně vybaveným smartphonem, který však klade důraz na řadu detailů. Například 13Mpix fotoaparát se světelností f/2.0 má i optickou stabilizaci a nechybí mu hardwarové tlačítko spouště a jsou tu duální stereo reproduktory pro kvalitní zvuk. Sluchátka v balení jsou konstruována tak, že se jejich kabel nezamotá.

V uživatelském prostředí nabízí telefon volby, u kterých předpokládá, že by je mohl uživatel potřebovat. Vedle aktuální schůzky v kalendáři tak například rovnou nabídne možnost odeslat vzkaz, že se zpozdíte. Smartphone od Amazonu si samozřejmě také rozumí se službou Fire TV.

Rám telefonu je pogumovaný, vepředu i vzadu najdeme sklo Gorilla Glass, tlačítka jsou z hliníku a je kladen důraz na jejich jistý stisk. Velkou pozornost věnoval Amazon konstrukci konektorů. Displej se chlubí skvělou čitelností i na přímém slunci, mimo jiné i díky polarizační vrstvě, která minimalizuje odlesky.

Spousta inspirace

Amazon Fire Phone rozhodně není nejvybavenějším smartphonem na světě a vůbec se o to ani nesnaží. Přesto si za něj nechají výrobce i operátor pořádně zaplatit. Namísto brutálního hardwaru se totiž smartphone soustředí na různé chytré funkce, které budou doslova chytřejší než uživatel sám, a na množství obsahu, který může nabídnout.

Právě chytré funkce, které budou uživateli ve skutečnosti obsah prodávat, jsou nejspíš budoucností smartphonů. Samotný Fire Phone je možná jen prvním takovým pokusem, velcí výrobci však budou jeho případný úspěch bedlivě sledovat. Mnoho funkcí možná vlastně nikdo nepotřebuje. Jenže pokud budou fungovat, uživatelé si je oblíbí. A konkurence se bude snažit nabídnout něco podobného.

Amazon tedy ukázal, že z chytrého telefonu se čím dál více stává spíše softwarová platforma. Tím spíš, když jeho přístroj běží na vlastní verzi Androidu s uživatelským prostředím převzatým z tabletů Kindle Fire a jen přizpůsobeným malému displeji a novým 3D funkcím.

Zcela neinspirativní je však cena. U operátora AT&T bude stát novinka s 32 GB paměti 199 dolarů s dvouletým úvazkem, verze s dvojnásobnou pamětí pak přijde na 399 dolarů. Bez úvazku pak stojí základní verze 649 dolarů, tedy více než 13 tisíc korun. Za stejné peníze se dají v USA pořídit špičkové smartphony zavedených výrobců s mnohem lepší hardwarovou výbavou, ale „hloupějším“ či obyčejnějším softwarem.