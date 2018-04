Amazon chce po trhu s knihami ovládnout i aplikace

Amazon se podle zatím neoficiálních informací chystá vtrhnout na trh, kterému doposud kralují jen autoři mobilních platforem. Konkurovat tak bude Applu, Googlu nebo Nokii. Obchod s aplikacemi se zařadí do portfolia vedle takových služeb jako jsou elektronické knihy nebo hudba.

Ačkoli se Amazon postaví po bok velikánů mobilního byznysu, jediným opravdu přímým konkurentem bude Android Market od Google. Amazon totiž podle všeho plánuje obchod zpřístupnit prozatím jen mobilním telefonům s operačním systémem Android. Daleko větší smysl do budoucna by ale dávalo, kdyby Amazon nabízel aplikace i pro další mobilní platformy. Tím by firma obnovila dnes již zašlou tradici obchodů jako Pocketgear nebo Handango, které nabízí aplikace pro řadu platforem. Tyto obchody však po zprovoznění "proprietárních app storů" zmizely do pozadí.

Stejné provize, stejná cena

Amazon si bude od vývojářů brát stejně jako Google nebo Apple, tedy 30 % z ceny aplikace. Cenovým soupeřem tedy zavedeným konkurentům nebude. Zajímavou podmínkou pro vývojáře je, že aplikaci nebudou moci nikde jinde nabídnout levněji. Vyplývá to z interních dokumentů firmy, do kterých měli novináři Wall Street Journal šanci nahlédnout.

Konkurenční výhodou Amazonu by měl být fakt, že společnost má desítky milionů zákazníků, kteří dobře znají její platební systém. Jen v USA se měsíčně na stránky Amazonu vrací 80 milionů zákazníků. Vývojáře může Amazon nalákat také na dokonalejší řazení a třídění aplikací v obchodě. Právě tyto stránky Android Marketu bývají často kritizovány z řad programátorů. Zatímco Google klade na aplikace v Marketu relativně malé nároky, Amazon bude chtít po vývojářích plnění daleko vyšších standardů. Výsledkem by měl být kvalitnější obsah pro uživatele.

Amazon však není jedinou společností, která svůj vlastní obchod připravuje nebo o něm uvažuje. Americký operátor Verizon bude prodávat Android aplikace ve svém obchodě VCAST. O prodeji aplikací podobnou formou bude prý uvažovat i řetězec spotřební elektroniky Best Buy. Zatímco Apple má svůj App Store a distribuci aplikací pro iOS téměř plně pod kontrolou, Google bude pravděpodobně muset čelit silné konkurenci. Jsme zvědaví, co s tím internetový gigant udělá.