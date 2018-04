Na hraní je asistentka v mobilu dobrá, ale prakticky je k ničemu

V Česku to mají různé hlasové asistenty zatím velmi těžké. V řadě případů totiž v podstatě oficiálně nefungují v České republice. Tedy pokud má uživatel v telefonu nastaven jazyk na češtinu a českou lokalitu, asistentka není k dispozici. Druhou potíží je, že v podstatě všechny hlasové asistenty zatím fungují pouze v cizích jazycích.

Spuštění bez kliček

To je zatím omezení, které bohužel nadále trvá. Nicméně asistentku Amazon Alexa teď oficiálně s novým HTC U11 funguje bez ohledu na to, kde se uživatel nachází a jakou má nastavenu lokalizaci v telefonu. Menu telefonu tedy může být v češtině, Alexa bude i tak fungovat. Oficiálně, bez žádných háčků a bez omezení. I když ta omezení jsou funkční a v praxi nakonec poměrně značná.

Finta je v tom, že Alexu (tedy aplikaci Amazon Alexa), která je jinak dostupná i v obchodě Google Play, čeští uživatelé oficiálně nenainstalují, zatím je určena jen pro vybrané trhy, a záleží tedy na oné lokalizaci, kterou uživatel při zprovoznění telefonu zvolí. HTC U11 je tak, alespoň podle toho, co je nám známo, zatím jedinou oficiální cestou, jak do chytrého androidího telefonu v našich končinách takovou asistentku dostat. Bez nutnosti cokoli jakkoli obcházet a vymýšlet kličky. To může být zajímavou výhodou, protože Samsung Bixby, Cortana od Microsoftu a některá další řešení u nás oficiálně dostupná nejsou.

Moc toho neumí

Jenže to, co na papíře vypadá jako výhra, vlastně velkou výhodou není. Od Alexy totiž nelze očekávat, že by byla nějak zásadně užitečná. Spousta detailů, které Alexa umí, se totiž pojí přímo s aplikací Alexa od Amazonu a ta, jak jsme zmínili, u nás dostupná není. Alexa tak zvládne jen některé pokyny a to navíc jen s určitými omezeními.

Tak třeba při dotazu na počasí odpoví, ale teplotu naservíruje ve stupních Fahrenheita, protože preference jednotek se nastavit nedá. Když se zeptáte na doporučení okolních restaurací, Alexa přečte seznam (anglicky, což bývá u českých jmen restaurací často nesrozumitelné) a odkáže na to, že jejich seznam lze zobrazit v Alexa aplikaci. Celkově neumí asistentka na HTC U11 nic než hlasovou interakci – textové „výjezdy“ totiž fungují jen v Alexa aplikaci od Amazonu a ne v HTC Alexa aplikaci.

Stejně se Alexa odkáže na tuto aplikaci třeba ve chvíli, kdy si chcete zadat schůzku do kalendáře – nejprve je potřeba toto propojení nastavit v ní. Totéž platí třeba pro přehrávání hudby a videa ze služby Amazon Prime – nejprve je potřeba to mít nastavené v aplikaci, která u nás oficiálně dostupná není. Vtipná je situace, kdy Alexe přikážete uložit poznámku do seznamu úkolů. Ochotně to udělá, jen jsme nezjistili, do jakého seznamu že to vlastně poznámku vloží. V telefonu jsme nic nenašli.

Chcete se Alexy zeptat, jak dlouho vám to bude trvat autem do práce? I v tom případě vás poprosí, ať si to nejdřív nastavíte v aplikací Amazon Alexa. Chcete něco nakoupit na Amazonu? Smůla, přes Alexa aplikaci je nejprve nutné propojit asistentku s Prime účtem. Celkově pak aplikace HTC Alexa není propojena s telefonem, takže neumí spoustu věcí, jako třeba spustit nějakou konkrétní aplikaci.

Vlastně jen ukázka

Zatím je tedy asistentka Alexa v HTC U11 jen jakousi ukázkou potenciálu hlasových asistentů. Alespoň pro našince, který nechce nic obcházet. Samozřejmě, kdo si v telefonu nastaví například angličtinu a to, že se nachází v USA, tomu budou fungovat i další funkce, které teď dostupné nejsou, a Alexa tak bude plnohodnotná. Jenže to není ta ideální cesta, na plnou funkčnost si ještě budeme muset počkat.

Uživatelé HTC U11 si mohou vyzkoušet, jak by se jim mohla taková asistentka hodit. Vyzkouší si například, jak moc jim může vadit, že Alexa na povel naběhne jen v případě, že je telefon odemčený. Proto je vhodné mít aktivovánu funkci Google Smart Lock, která například telefon nechá automaticky odemčený doma, v autě nebo třeba v případě, že je spárován s chytrými hodinkami uživatele. Pak se Alexa hlasovým pokynem probudí snadno.

U11 také umožní asistentku spustit pomocí stisknutí svého rámu, ale i v tomto případě musí být telefon odemknutý. To je mimo jiné dáno tím, že není Alexa integrována do systému a ještě asi dlouho nebude.

I přes veškeré tyto nedostatky si však zaslouží HTC pochvalu - snaží se přinášet moderní řešení všem uživatelům bez rozdílu, přičemž za to, že se na některé vztahují různá lokální omezení, za to samozřejmě HTC nemůže. Tam, kde omezení nejsou, totiž dovede Alexa v HTC U11 fungovat vcelku plnohodnotně a ne jen jako jakási demoverze.