Amazon rozdává 240 korun na aplikace a hry. Funguje to i u nás

Kredit 10 dolarů (v přepočtu 242 korun) se vám na účet připíše do 48 hodin po nainstalování hry Hay Day. Není třeba ji ani spouštět, důležité je zkrátka ji jen mít v mobilu (a po obdržení kreditu klidně zase smazat). K procesu je potřeba mít alespoň základní znalost angličtiny, Amazon bohužel nemá českou verzi aplikace ani stránek.



Akce platí pouze pro aplikační obchod Amazon Underground (dostupný pro operační systém Android), který ovšem nenaleznete v nabídce Google Play, a je potřeba jej stáhnout jako aplikaci z cizího zdroje. To je potřeba nejprve povolit v nastaveních telefonu, obvykle v kartě zabezpečení, kde zaškrtnete „povolit instalace aplikací z neznámých zdrojů“. Aplikaci Amazon Underground stáhnete v prohlížeči vašeho telefonu na adrese https://www.amazon.com/underground.

Jakmile máte tento aplikační obchod v telefonu a jste přihlášení do svého Amazon účtu (vytvoříte jej na adrese Amazon.com - Sign in - Create your amazon Account a postupujte podle instrukcí), najděte v něm hru „Hay Day“, a nainstalujte ji. Opět zdůrazňujeme, že není potřeba ji spouštět ani hrát.

Poté už jen počkejte, až dorazí potvrzovací e-mail o připsání 10 dolarů na váš účet. Amazon by jej měl poslat do 48 hodin od instalace hry Hay Day, nám přišel už druhý den.

Kredit 10 dolarů můžete využít jednak na nákup jakékoliv aplikace či hry z obchodu Amazon Underground, tak i na samotné transakce v těchto aplikacích - tedy například na bonusové zlaťáky do různých her a podobně. My jsme takto zakoupili doplňkové balíčky do hry Hearthstone, a ačkoliv nás převod z dolarů na eura trochu znevýhodnil, můžeme potvrdit, že skutečně není problém bonusových 10 dolarů utratit.