Amazing World Game - starý známý v novém kabátě

Když před pár lety připravila firma TSS, Inc předělávku populárních The Incredible Machine Sierry On Line pod názvem Puzzles In Motion, vzbudila poměrně značný rozruch a hra se rázem zařadila mezi ty nejpopulárnější ve svém žánru puzzle her. Pak ale náhle TSS ukončila svoji činnost (problém s licenčními právy?) a stáhla svůj produkt z downloadových serverů.

Myšlenka hry, kdy musíte rozmístěním několika prvků a zařízení spustit proces, který povede k vyřešení puzzle, se nyní objevila v produktu firmy Amazing World Amazing World Game.

K dispozici máte celkem 23 předmětů, zařízení, zvířátek a postaviček a hra začne být po chvíli pekelně složitá.

Na začátku puzzle jste seznámeni s vašim úkolem - tím je třeba odpálit bombu, nechat spadnout kbelík a podobné. K dispozici je několik pevně umístěných prvků a po kliknutí na displej se vám ukáže lišt s dalšími, které můžete rozmístit libovolně. Pomocí lišty můžete předměty i různě otáčet, spojovat je (převodový řemen od motoru přes převody k jiným zařízením apod.). Ke splnění mise nemusíte využít všechny nabízené prvky.

Amazing World Game obsahuje celkem 70 puzzlů, další ale můžete vytvářet a ukládat sami, takže registrovaný uživatel hry se jistě brzy dočká i dalších "packů". Plná verze hry stojí 14,95 USD a můžete ji zakoupit pro tyto platformy:

SymbianOS - Nokia 7650, 3650, 3660, N-Gage, 6600

Siemens SX1, Sendo-X

PocketPC 2002/2003

PalmOS 5

Součástí hry je desktopový program na vytváření dalších puzzle. Demoverze obsahuje celkem 10 úrovní.

Tento článek berte jako první preview skvělé hry, rádi bychom připravili její podobnější recenzi. Zatím klidně stahujte a zkoušejte, máte-li tento typ her rádi, určitě vás zaujme.