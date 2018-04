Amazing Pyramid II - šibenice trochu jinak (recenze)

Zdolání vrcholu pyramidy vyžaduje značné fyzické úsilí. V Amazing Pyramid II jej ovšem budete dobývat za pomoci logiky, představivosti a bohaté anglické slovní zásoby.

Princip hry

Amazing Pyramid II od firmy Silent Hero Productions se řadí do žánru logických textových her. Ten je mezi PDA hráči velmi oblíbený, ale v našich končinách trochu vadí absence mateřského jazyka. Pokud nejste v angličtině zběhlí, s některými slovy, zejména s těmi prvními, budete mít patřičné problémy.

Cíl hry je jednoduchý. V sedmi řadách, tvořících pyramidu, je potřeba určit všechna skrytá slova. Každá řada má svůj určitý počet políček, tudíž začínáte na slově o devíti písmenech a končíte na slově s třemi hláskami.

Zadávání slov tak trochu připomíná princip šibenice. Nejprve prostě musíte některá písmena tipnout a poté už doplňovat s rozvahou, protože každé zadané písmeno stojí jeden tah. Pokud překročíte během jedné hry 100 tahů, prohráváte.

Bodová ohodnocení

Ve hře je hlavní prioritou získání co nejvíce bodů a je přitom je zapotřebí vědět, jak je střádat. Bonusové bodíky můžete dostat za co nejmenší počet zadaných písmen. Také je dobré si pospíšit, protože při hře běží čas a čím méně uhraných minut máte, tím získáte více plusových bodů. Další výhodou je uhrát hru s co nejmenším počtem tahů. A nakonec tu je jedna fajnová věc. Pokud jste si téměř jisti se slovem, které hádáte, zmáčkněte tlačítko zeleného krystalu a slovo do řádku rovnou po písmenech naťukejte. Jestli budete úspěšní, dostanete přísun hromady bodů, pokud ne, o některé z nich přijdete a začínáte na stejném poli, ale už s jiným slovem.

Herní možnosti

Po spuštění programu vás hra informuje o omezenosti neregistrované verze. Smíte si zahrát jen dvacet her a slova jsou pouze v rozsahu písmen A-J. V plné verzi si užijete až přes 26000 slov. Novou hru odstartujete klepnutím na New Game. Pod položkou TOP10 se skrývají High Scores tabulky (dostupné jen v registrované verzi).

V preferencích si můžete zvolit jedno ze čtyř pěkných pozadí (doporučujeme Girl), aktivovat/deaktivovat animaci grafiky (Animation), zvuky (Sound) a hudbu (6 songů) (Music) s volbami hlasitosti (Volume).

Závěr

Z technické stránky nelze hře nic vytknout. Skvělá grafika plná animací s výbornými zvukovými efekty doplňuje slušnou hratelnost. Hru spustíte na všech barevných palmech s OS 5 a výše včetně s rozlišením 160x160.

Pokud si gamesku za $7.85 koupíte, dostane se vám dostatečná zábava se vzdělávacím efektem, s nímž si procvičíte anglickou slovní zásobu.