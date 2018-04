Amacrox - vyměňte objektiv u svého fotomobilu

Pokud jste se v poslední době plácli přes kapsu a pořídili si fotomobil s nějakým tím megapixelem, nejspíš jste se už dostali do situace, kdy jeho schopnosti zkrátka nestačily. Důvodů, proč fotomobily fotí mizerně, se najde celá řada. Existují ale také způsoby, jak výslednou kvalitu fotografií ovlivnit. V dnešní exkluzivní recenzi si proto představíme sadu příslušenství, které bylo dosud doménou profesionálních fotoaparátů – výměnné objektivy pro fotomobily.

U nás jsme se s podobným příslušenstvím zatím nesetkali, ale podařilo se nám sehnat tři objektivy od japonského výrobce Amacrox. S objektivy k zrcadlovce nemají společného vůbec nic, svým vzhledem nejvíce připomínají kovové náprstky nebo lépe hodinářskou lupu. Chladný kov je hladce opracován a uvnitř se ukrývají opravdu skleněné čočky. Jejich širší průměr má 25 milimetrů.

Na telefon je uchytíte magnetem

Jistě vás napadne, jak se mohou takové objektivy na telefon připevňovat. Na rozdíl od profesionálních zrcadlovek běžné fotomobily zatím žádným závitem na objektiv vybaveny nejsou. Výrobce tento problém vyřešil přímo šalamounsky. S každým objektivem dostanete také trojici samolepících kovových kroužků, které jednoduše nalepíte přes čočku. V každém objektivu je pak umístěn silný magnet a stačí jej k telefonu přicvaknout.

Objektiv drží na mobilu docela pevně, prudkým pohybem jej nesetřesete. Měli jsme ovšem problém sehnat fotomobil, který by měl okolo čočky dostatek prostoru. Některé telefony mají vysouvací krytky, jiné jako právě Nokia 6630 mají čočku velmi zapuštěnou a nelze se k ní dostat. Museli jsme tedy při testu fotit se sejmutým zadním krytem. Na fotografiích vidíte, že na nedávno testované Nokii 5140i už drží objektiv perfektně, ale ta má bohužel jen VGA fotoaparát.

Kromě kovových kroužků najdete v základním balení také poutka, kterým můžete objektiv připevnit ke klíčům nebo přímo k telefonu. Gumové krytky zajistí, že se sklíčko nepoškrábe v kapse od mincí. Chránit bohužel můžete jen vnější část objektivu. Konec dosedající na fotomobil zůstává odhalen a po pár dnech se sem již dostala první zrnka prachu, která šlo jen těžko dolovat ven (nejlépe gumovým "ofukovátkem", které koupíte v každé prodejně foto-video).

K samotnému focení jsme měli k dispozici trojici objektivů – 2×Zoom pro přiblížení scény, SuperWide objektiv s efektem rybího oka a 0,5×Macro pro focení detailů. Hned po nasazení prvního objektivu bohužel přišlo zklamání. Magnetem lze sice objektivy přichytit na nejrůznější fotomobily, vnější průměr nástavce je bohužel příliš malý a na displeji je tak u 2×Zoom u SuperWide vidět kruhové orámování.

Na všech fotomobilech se tato "vada" pravděpodobně projevovat nemusí. Záleží na ohnisku objektivu a uložení čočky. Pokud například při použití dvojnásobného konvertoru mobilem zazoomujete, vinětace zmizí. Naopak, čím je objektiv širokoúhlejší (viz údaj pod objektivem ve tvaru např. 3,5 mm) a čím hlouběji je uložena jeho čočka, tím více je rušivé orámování patrné.



Fotografie z Nokie 6630, s použitím širokoúhlého objektivu a s 2×Zoom

Pomineme-li skutečnost, že si člověk připadá trochu jako exot, když fotí mobilem a usilovně loví z kapsy další a další náhradní objektivy, může být podobná maličkost docela zajímavým dárkem. Nosit jej můžete jako přívěšek na klíčích a když si budete chtít s fotkou trochu pohrát, máte možnost.

Výsledný efekt je bohužel degradován černým orámováním fotografií. U širokoúhlého objektivu typu rybí oko je tento jev běžný a typický, rušivě však působí u dvojnásobného konvertoru 2×Zoom. Macro nástavec, spíše než na makrofotografii, využijete ke snímání skupinek lidí nebo budov v místech, kde chybí dostatečný odstup. Ze všech tří testovaných skel, však má Macro objektiv nejhorší kresbu - zejména v okrajích snímku.



Rozdíly při použití Macro objektivu jsou minimální.

Makrosnímek získáte vhodnou kombinací digitálního zoomu fotomobilu (tj. zazoomováním) a nastavením vzdálenosti od fotografovaného předmětu. Je-li odstup příliš malý, objekt bude neostrý. Fotomobily totiž dokáží ostře snímat až od určité vzdálenosti. Je-li naopak předmět příliš daleko, nedosáhnete požadovaného makro efektu (tj. zvětšení). Kvalita makrosnímků je navíc negativně ovlivněna již samotným použitím digitálního zoomu. Nejvíce nás tak zaujal širokoúhlý objektiv, kterým lze dosáhnout vskutku zajímavých efektů. 2×Zoom se může hodit také, ale jím pořízené fotografie se nám upřímně moc nelíbí.

Nokia 6630

Nokia 6630 + Amacrox SuperWide

Nokia 6630 + Amacrox 2×Zoom

Nokia 6630

Nokia 6630 + Amacrox SuperWide

Nokia 6630 + Amacrox 2×Zoom

Nokia 6630

Nokia 6630 + Amacrox Macro

Zajímavější než samotný produkt může být zamyšlení nad tím, jestli má podobné příslušenství vůbec smysl. Focení mobilem má jednak svá specifika – fotí se většinou tváře ze vzdálenosti okolo metru a podobně koncipované externí fotoaparáty se také nechytly. Již koncem letošního roku by se měly navíc objevit GSM telefony s vlastním optickým zoomem.

Mohlo by se tak zdát, že přídavné objektivy k fotomobilu nemají velký smysl. Někteří uživatelé by ovšem mohli dát přednost jednoduchému telefonu a několika objektivům na klíčích před křehkým a rozměrným fotomobilem se zabudovaným optickým zoomem. Rozhodující bude samozřejmě pohodlí a poměr cena - výkon. Testované objektivy by u nás stály cca. 500 korun.

Koupili byste podobné příslušenství ke svému fotomobilu?