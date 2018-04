Alternativní vkládání znaků do Palmu (2)

Virtuální klávesnice

Základní

Virtuální klávesnice je alternativním způsobem ke vkládání znaků pomocí graffiti tahů. Vyvolává se nejjednodušším způsobem kliknutím do příslušné oblasti graffiti plošky na Palmu (abc a 123). Obsahuje tři základní klávesnice

normální ( abc ) - kde jsou znaky (zejména písmena) bez diakritiky

) - kde jsou znaky (zejména písmena) bez diakritiky číslenou ( 123 ) - diminantní zde jsou číslice a nejčastěji používané znaky

) - diminantní zde jsou číslice a nejčastěji používané znaky mezinárodní (Int´l) - máte-li nainstalovánu poslední verzi češtiny GNU, máte zde k dispozici základní české znaky.

Klávesnici lze dále přepínat pomocí Shiftu (funguje i CapsLock). Většina uživatelů klávesnici používá doplňkově, vkládá-li třeba nějaký netypický znak, který se s graffiti obtížně zadává. Jsou ale i uživatelé, kteří tento typ vkládání znaků upřednostňují celkově před graffiti a dosahují v psaní pomocí této klávesnice docela slušné rychlosti.

Nevýhodou klávesnici je jednoduše fakt, že rozložení kláves je převzato z "velkých"! klávesnici, kde bylo vytvářeno speciálně pro psaní všemi deseti prsty. Klikání perem po takovéto klávesnici je velmi neefektivní a tento problém si uvědomili tvůrci alternativních virtuálních klávesnic, které budeme popisovat dále.

Keyboard Hack

Jednou z dalších virtuálních klávesnici, které problém té základní řeší pouze "kosmeticky" je Keyboard Hack. Tato klávesnice ruší prostřední numerickou klávesnici a znaky z ní rozděluje mezi základní (abc) klávesničku a mezinárodní (Int´l). Design klávesnice se trošku víc přiblížil PC klávesnici, na obrazovku se poskládalo celkem 69 kláves.

Z hlediska češtiny je to ovšem špatné - pro znaky s diakritikou je třeba jít do mezinárodní klávesnice.

Tvůrce tohoto shareware programu za 6$ v návodu uvádí, že chtěl zvýšit výkon při používání klávesnice. Jistě najde uplatnění u uživatelů, kteří upřednostňují existenci numerické části v rámci základní obrazovky (například u QuickSheetu, který nemá svoji vlastní pop - klávesničku). Na druhou stranu je toto rozšíření realizováno na úkor velikosti jednotlivých kláves, což jistě odradí nemálo uživatelů, protože trefit se do té správné klávesy se stává docela klopotným úkolem.

Fitaly

V odstavci k základní virtuální klávesničce jsem uvedl, že problémem je rozložení znaků na klávesničce, které bylo vytvářeno s ohledem na psaní deseti prsty ještě na psacích strojích. S perem je toto rozložení chybné a z této myšlenky vychází program Fitaly.

Fitaly je hack (v nové verzi 2.0 i jako samostatná aplikace), který jako první opustil klasický QWERTY model a rozvrhl zcela novou klávesnici (velmi odvážným způsobem). Jak říkají jeho tvůrci - byl vytvořen s cílem "minimálního cestování pera po obrazovce Palmu". S využitím znalosti anglického jazyka (pro který je optimalizován) byly rozloženy jednotlivé klávesy (písmena), aby nejobvyklejší spojení mezi nimi byla ta nejkratší.Klávesnice má čtyři panely

levý (zde jsou shifty, tab a "diakritika" - měnící znaky v písmenném panelu)

hlavní panel s písmeny rozloženými dle logiky programu (odtud taky jeho název)

"interpunkční" panel - s tečkou, čárkou, dvojtečkou, středníkem a podobnými znaky

pravý panel - s přepínačem textové/numerické klávesnice, vyvoláváním zkratek, menu programu (lze nastavit třeba dvě velikosti klávesnice apod.).

Fitaly slaví poměrně velký úspěch v anglosaských zemích, zdá se tedy, že se úmysl autorů podařil a klávesnice opravdu zrychlila zadávání znaků. V našich podmínkách je překážkou absence diakritiky a skutečnost, že klávesnice je optimalizována na angličtinu. Ani cena 25$ nepatří v podmínkách programů pro kapesní počítače k těm nejnižším.

DoubleInput

Další klávesnicí snažící se o "jiné" rozložení znaků je DoubleInput - program za 20$, který po své aktivaci a nastavení předdefinovaného rozložení kláves (klávesnice je optimalizována pro angličtinu, španělštinu a francouštinu) vyvolá klávesnici, zabírající asi 2/3 obrazovky Palmu.

Nosnou myšlenkou programu (kromě rozložení písmen klávesnice dle nejčastějšího používání) je to, že po souhlásce obvykle/často následuje samohláska. Namísto dvou kliků tedy postačí jeden klik pro toto spojení (nebo delší stisk klávesy pro opačné spojení samohláska-souhláska) a design klávesnice je vytvořen tak, aby nejčastější souhlásky byly doplněny samohláskami v sloupcích pod nimi, které dotvářejí jakýsí "třetí rozměr" klávesnice. Klikáním na tyto samohlásky se automaticky zapisují oba znaky.

Problém mezinárodních znaků řeší klávesnice přepínačem Int a rovněž lze vkládat číslice pomocí přepínače 123. Nejméně často používané souhlásky, samohlásky a ostatní často používané znaky, jsou umístěny v samostatné horní liště.Jinak zde platí to, co bylo řečeno u Fitaly - podpora češtiny zde není, a to ani diakritikou, ani rozložením kláves (to lze alespoň částečně řešit nastavením Others v menu programu). Program lze pořídit za 20$.

SilkyBoard

Doplňkově je třeba zmínit virtuální klávesnici Silkyboard, která pomocí přelepovací fólie se šablonou vytváří virtuální klávesnici přímo na Graffiti plošce. Podrobněji - viz náš článek o programu SilkyPad.