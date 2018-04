Alternativní připojení k internetu: nebát se změny

Ještě nedávno jsme měli vlastně dvě možnosti připojení k internetu: tou jednou bylo komutované připojení přes telefonní síť SPT Telecom, druhou variantou byla pevná linka. Rozdíl nebetyčný - jak cenově, tak použitím. Zatímco dial-up byl na investiční náklady poměrně laciný, neposkytoval ale takřka žádný komfort oproti pevné lince. Ta zase prohrávala svojí cenou.

Doba se změnila. Pevná linka pronajatá od SPT Telecom a zakončená drahými specializovanými modemy přestala být jedinou možností trvalého připojení k internetu, při němž neplatíte za strávený čas. Kromě kabelových modemů, jež se zatím v republice příliš neuchytili, je momentálně patrně nejatraktivnější alternativou radiové připojení především pomocí technologie BreezeNet. To nabízí zejména v Praze více firem.

Ani radiová linka není zadarmo, nicméně na pár příkladech bych rád ukázal, že si ji pomalu mohou i soukromí uživatelé internetu dovolovat. Jak to?

Například v Praze vychází nejlevněji nabídka Eridanu a společnosti InWay - Eridan nabízí nižší instalační poplatek a InWay je zase primární poskytovatel internetu, takže jeho linka je zpravidla kvalitnější co se výstupu do internetu týká. Lze počítat s cenami okolo 4000 Kč měsíčně. Je to mnoho?

Stačí se zamyslet a trochu zapracovat. Jak Eridan, tak InWay nedefinují, že byste na svoji linku nesměli připojovat více než jeden počítač - spíše se s tím naopak dále počítá a InWay poskytuje i dostatek IP adres v ceně. Znamená to, že se dá domluvit se s přáteli a instalovat si společně jednu radiovou linku. Co vás při tom potká za problémy?

Ukazuje se, že pro většinu lidí, kteří se výší telefonních účtů za internet blíží pronájmu radiové linky, představuje největší problém moment změny. Samozřejmě - účet za telefon má výhodu, že je nižší, když netelefonujete, navíc montáž radiové linky není zcela bezproblémová. Především potřebujete povolení majitele objektu, zpravidla tedy u paneláku družstva. Zkušenost ukazuje, že družstvo poměrně ochotně takové povolení vydá, když se zavážete, že spojovací kabel nepůjde po fasádě domu a je dodrženo pár jednoduchých pravidel.

Dalším důležitým momentem je to, že radiovou linku si samozřejmě netaháte sami, ale montuje ji firma najatá dodavatelem. Ta už si většinou umí poradit a nástrahy panelových domů má zmáknuté. Také router dodává firma a nemusíte se o něj starat.

Pro běžného uživatele je suma cca. 4000 Kč stále vysoká. Dá se ale pomoci si tak, že se s několika kamarády složíte na vytvoření malé sítě napojené na radiovou linku. Pokud se do takového projektu pustí čtveřice lidí, dostávají se poplatky za pronájem 64 kbps radiové linky na snesitelnou tisícovku. Samozřejmě - všichni uživatelé sdílejí jednu přenosovou šířku pásma, ale pokud si na lince neotevřou warez server, patrně bude taková linka pro všechny čtyři účastníky rychlejší, než dial-up připojení.

Pokud se více lidí složí, lze také rozložit vysoký instalační poplatek mezi všechny účastníky. Navíc je potřeba počítat s dalšími výdaji. Je nutno zakoupit hub, nejlevnější za cca. 3000 Kč postačí pro 8 účastníků. Dále je třeba vyřešit samotné fyzické propojení všech počítačů. To není v panelácích příliš složité mezi sousedy, pokud máte smůlu a jednotliví zájemci o internet jsou od sebe vzdáleni, je lepší si najmout firmu, která propojení provede a vy se nemusíte o nic starat. Cena se pohybuje v řádu tisíců dle složitosti - malé firmy propojí dva vzdálenější body v paneláku kabelem za cca. 5000 Kč: závisí to na vzdálenosti a dalších okolnostech.

Problémem připojení radiovou linkou je omezený objem přenesitelných dat. U radiové linky neplatíte za čas na ní strávený, ale za objem dat, která přenesete. Pokud jste běžný uživatel internetu, projdete si za den cca. desítky serverů a nedownloadujete velký software, počítejte s nějakými 6-15 MB denně na osobu. Musíte tedy najít mechanismus, jak monitorovat přenesené objemy dat. Na to stačí složit se na starý počítač sloužící jako základní linuxový server zároveň s měřením průtoku dat a zároveň jako firewall případně jako společný sklad souborů. Pozor, router od poskytovatele připojení, ačkoliv je linuxovým serverem, nemůžete předělávat, podmínky to nedovolují.

Pokud odhlédneme od vyšších instalačních nákladů, lze při troše štěstí vytvořit za poměrně rozumný měsíční peníz lokální síť napojenou do internetu. Lokální síť s přáteli je užitečná věc, na drobnou práci, snadné výměny souborů nebo pařbu Dooma je jako dělaná a napojení do internetu její smysl jen podtrhne. Navíc radiová linka neznamená o tolik více starostí, než dial-up, po instalaci se o ni vlastně netřeba starat kromě placení faktur.

Není se tedy čemu divit, že se zájemci o radiové připojení k internetu se roztrhl pytel a i mezi fanoušky internetu začíná vzrůstat počet těch, kteří se dohromady skládají na jednu radiovou linku…