Místo iPhonu jste v kapse mohli nosit TelePod, TriPod nebo třeba Mobi

V rámci přednášky na fakultě marketingu Arizonské univerzity Segall posluchačům poodhalil roušku tajemství okolo názvu pro tehdy vznikající iPhone.

Jednou z variant byl také název iPad, který společnost později použila pro řadu svých tabletů. Ten měl být obměnou názvu, který společnost používala již od roku 2001, kdy pod názvem iPod představila hudební přehrávač.

Při hledání vhodného pojmenování telefonu brala společnost v potaz různá hlediska jako účel použití nebo funkční vybavení telefonu.

Ve hře tak bylo nejen pojmenování TelePod, které by při využití již zažitého názvu dalo jasně najevo, že jde o telefon, ale například také TriPod. Název shodný s důležitou výbavou každého fotografa je však čistě náhodný, toto pojmenování v sobě mělo odrážet tři základní funkce: telefon, hudební přehrávač a internetový komunikátor.

Apple zvažoval také jednoduchý název Mobi. Podle Segalla byl tento potencionální název výsledkem kreativní hry se slovem "mobile".

Nesmyslný není ve výčtu možných pojmenování ani název iPad. Steve Jobs se totiž netajil tím, že Apple pracuje na tabletu a telefon není prioritou. Avšak později byl v dlouhodobých plánech upřednostněn právě telefon, a tak se přímo nabízelo využití tohoto názvu právě pro něj.

I přes všechny varianty, o nichž společnost uvažovala, zvolil Apple název, na který si dělala nárok společnost Cisco. Ta si značku iPhone zaregistrovala již 16. listopadu 1999, avšak během šesti let neprokázala, že by tento název použila. Právě to je podmínkou k zachování aktivní registrace ochranné známky. Apple tak v roce 2007 mohl pod názvem iPhone uvést na trh tehdy revoluční telefon.

V letošním třetím čtvrtletí by měl Apple zahájit prodej již sedmé generace iPhonu. Podle dosavadních spekulací bychom se mohli dočkat také jiných barevných variant než jen dosavadní černé a bílé. Apple by měl údajně představit i levnější verzi iPhonu, která by mu v segmentu chytrých telefonů mohla pomoci posílit pozici na světových trzích.

Odhalení nového iPhonu podle některých zdrojů proběhne již v červnu letošního roku.