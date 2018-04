Alternativní operátoři vítají regulaci ADSL

Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) regulovat služby ADSL přivítala společnost Contactel. Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) regulovat služby ADSL přivítala společnost Contactel. ČTÚ tímto záměrem reaguje na výsledky porovnání cen ADSL v České republice a v Evropě. ČIA o tom dnes informovala tisková mluvčí společnosti Romana Tomasová.

"Contactel dává vždy přednost komerčním jednáním. Po vleklých a neúspěšných jednáních s Českým Telecomem je však regulace zřejmě jedinou cestou, jak hájit zájmy zákazníků a podpořit další rozvoj internetu," komentoval rozhodnutí ČTÚ generální ředitel Contactelu Michal Čupa. Zároveň věří, že regulovány budou nejen ceny, ale i hlavní kvalitativní parametry služby, jako je agregační poměr nebo garance minimální rychlosti připojení a termín zřízení přípojky.

Rozhodnutí ČTÚ přistoupit k regulaci ADSL vítá rovněž společnost Nextra. "Očekáváme, že hlavním přínosem tohoto kroku bude zejména nastavení transparentních a nediskriminačních podmínek a stanovení přiměřené cenové hladiny plně srovnatelné s obdobnými službami poskytovanými v zahraničí", uvedla pro ČIA Petra Zdeňková ze společnosti Nextra.

Podle ředitele komerční divize společnosti GTS Davida Duroně napomůže regulace odkrytí nákladů Českého Telecomu, které bude moci ČTÚ posoudit a případně pak regulovat velkoobchodní cenu směrem dolů. "Na druhou stranu, pokud chce vláda podporovat rozvoj internetu, měla by zároveň zvážit například dotační politiku internetovych připojení, než politiku, kterou bude komerční subjekt nutit k neefektivnímu chování", vyjádřil se Duroň.

Jak pro ČIA uvedla Lenka Horáková ze společnosti Czech On Line, regulace ČTÚ by se měla zaměřit nejen na cenu, ale i na strukturu služeb. Podle ní je regulace správným krokem v situaci, kdy Český Telecom není sám schopen nabídnout službu, která by kopírovala potřeby a přání zákazníka. Czech On Line téměř tři měsíce čeká, zda Český Telecom vyhoví jeho nabídce na propojení. ČTÚ přitom Českému Telecomu nedovolil tuto nabídku odmítnout.

Technologie ADSL umožňuje vysokorychlostní připojení k internetu a zároveň využití linky pro běžné telefonování. Tato služba je zatím dostupná v Praze, Brně a Ostravě. Připojení lze dále zřídit omezeně v několika desítkách dalších lokalit. Záměrem je rozšířit ADSL na všechna krajská a další větší města. V současné době má Český Telecom uzavřenou smlouvu o velkoobchodním poskytování ADSL ze 17 operátory. Koncové ceny pro zákazníky včetně DPH a pronájmu modemu začínají na úrovni kolem 1400 až 1600 korun za rychlost 192/64 kbit/s.