Alternativní operátoři se propojí

Cenové rozhodnutí ČTÚ, kterým se stanoví ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí

Cenové rozhodnutí ČTÚ, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí

Ministerstvo dopravy a spojů - sekce telekomunikací

Telekomunikační zákon (151/2000 Sb.)

Přehled všech předpisů, vztahujících se k telekomunikačnímu zákonu

Národní telekomunikační politika České republiky

Operátoři pevných sítí

Aliatel

Contactel

Český Telecom

eTel (Globix)

GTS Czech (Dattel)

Operátoři sítí GSM

Český Mobil

EuroTel

RadioMobil



PRAHA (ČIA) - Alternativní provozovatelé veřejných telefonních sítí, Aliatel, Contactel, Etel (Globix), Dattel (GTS) a UPC se dohodli, že propojí své sítě za propojovací ceny blízké cenám doporučeným Evropskou unií. Průměrná cena činí 31 haléřů za minutu v místní síti. „Tato cena je zhruba pětinásobně nižší než cena požadovaná v referenční nabídce na propojení Českého Telecomu," uvedli ve společném prohlášení.Alternativní operátoři tak reagovali na podle nich nepřiměřeně vysoké propojovací poplatky požadované Českým Telecomem. Základem jejich samostatné propojovací dohody jsou ceny tzv. nejlepšího standardu (best practice), používané v řadě zemí v Evropské unii. „Propojovací dohoda alternativních operátorů však v žádném případě nemůže nahradit dlouho očekávanou dohodu s Českým Telecomem," uvádí se v prohlášení.Výše zmíněné firmy očekávají, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přijme účinná cenová opatření tak, aby ceny za propojení do sítě Českého Telecomu odpovídaly cenám za propojení do ostatních sítí. „Tím se vytvoří podmínky pro skutečnou liberalizaci telekomunikací, která povede k rozšíření nabídky kvalitních a cenově dostupných telekomunikačních služeb," domnívají se operátoři.Cenové rozhodnutí, které koncem prosince vydal ČTÚ a stanovil jím způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí, se sice podle alternativních operátorů snaží eliminovat část neoprávněně účtovaných nákladů, ale navržená metodika výpočtu je založena na nákladech Českého Telecomu bez objektivního srovnání s náklady efektivního operátora tak, jak je tomu v řadě zemí Evropské unie.