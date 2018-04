Alternativní operátoři proti novým tarifům Českého Telecomu

(ČIA) - Alternativní operátoři požadovali zejména odstranění hovorového kreditu, který znevýhodňuje přístup ke službám konkurence Telecomu. "Odstranění hovorového kreditu je u Home Zero kompenzováno nedostatečným způsobem, a to snížením měsíčního poplatku o pouhých 20 korun," konstatuje se v dnešním prohlášení. Oproti ostatním programům nabízí Home Zero také vyšší cenu za přístup na internet – tedy službu, kterou alternativní operátoři údajně nebudou moci běžným zákazníkům nabízet.

"Cenové plány bez hovorového kreditu se navíc nevztahují na přípojky ISDN, takže nebudou dostupné pro řadu menších firem. Především ty by přitom mohly - vzhledem k výraznému podílu dálkových hovorů a k objemu provozu - nejvíce těžit z konkurenčního tlaku služby Volba operátora," domnívají se alternativní operátoři. Od používání nových cenových programů bez hovorového kreditu jsou prý zákazníci odrazováni také zpoplatněním služeb PříTel/TeamTel, zatímco v jiných programech jsou bezplatné.

Alternativní operátoři připomínají, že službu Volba operátora musí podle telekomunikačního zákona Český Telecom zprovoznit od 1. července letošního roku. Tento termín je nyní ohrožen nejen chybějícím cenovým rozhodnutím ČTÚ v otázce ceny za propojení, ale i absencí nediskriminačního cenového plánu Českého Telecomu pro koncové zákazníky. "Ten nesmí obsahovat volný kredit a jeho měsíční paušál se musí snížit o výši volného kreditu. Dále musí vycházet ze standardního cenového plánu, přičemž ceny hovorného a ostatních volitelných služeb musí zůstat ve stejné výši jako u plánů Standard," uvádí se v prohlášení.