Alternativní operátoři chtějí za internet více

Podělíme se o náklady nebo o výnosy?

Přes 40 procent výnosu Českého Telecomu za telefonní připojení k internetu získají alternativní operátoři a provideři v jejichž síti je přístup na internet realizován. Netrpělivě očekávané rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) bylo přijato všemi operátory s rozpaky. Ti jsou vděční vůbec za to, že ČTÚ rozhodnutí po přibližně čtyřech měsících rozhodování vydal. „Výši cen v tomto rozhodnutí však považujeme za nedostatečnou,“ okomentoval rozhodnutí generální ředitel Aliatelu Jiří Hubka. Podobné prohlášení vydali i zástupci jiných operátorů - např. Contactelu, GTS nebo eTelu.

Spor mezi Českým Telecomem a ostatními operátory se týkal výše propojovacího poplatku, který musí Český Telecom zaplatit např. Aliatelu za minutu internetového připojení (vytáčeného - modemového) k poskytovateli internetu (ISP), připojenému právě k síti Aliatelu. Český Telecom podle Pavla Jirouška, výkonného viceprezidenta pro služby velkoprodeje, navrhl operátorům dělení výnosů vybraných od koncových uživatelů. A to podle poměru nákladů jednotlivých operátorů. To však ostatní operátoři odmítají. „Pro nás je to určitá anomálie, protože celá smlouva o propojení je postavena na nákladových cenách a tady jde o dělení výnosů,“ řekl David Duroň, marketingový ředitel společnosti GTS. Alternativní operátoři, pokud už mají přistoupit na metodu dělení výnosů (preferují nákladovou metodu), požadují podle Českého Telecomu 50 % z poplatků vybraných od koncových uživatelů.

Zástupci některých společností nám ale potvrdili, že naopak požadovali pevně stanovené částky vycházející z tarifu Internet 2001, který účtuje koncovým uživatelům Český Telecom za internetové připojení. Pokud by totiž přistoupili na metodu dělení výnosů, která pracuje s procentuálně definovaným podílem, byli by závislí na tom, kolik účtuje Český Telecom svým zákazníkům. To se jiným operátorům nelíbí, protože by se tak mohlo velmi snadno stát, že kvůli snížení cen internetového tarifu ze strany Českého Telecomu by dostali zaplaceno méně, než činí jejich náklady. Tato situace nemůže nastat u propojení v případě hlasových služeb - u těch je totiž definována pevná částka, kterou dostane operátor, ke kterému je připojen volaný.

Propojovací ceny u připojení na internet podle cenového rozhodnutí ČTÚ

I.časové pásmo II.časové pásmo III.časové pásmo Propojovací poplatek za minutu 0,34 Kč 0,16 Kč 0,08 Kč Cena pro koncového zákazníka za minutu (při 20 minutách připojení) 0,99 Kč 0,50 Kč 0,37 Kč Rozmezí časového pásma 7 - 17 h 17 - 19 h 19 - 7 h, víkendy, svátky

Při podrobnějším prozkoumání cenového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu je ale zřejmé, že regulátor zvolil metodu dělení výnosů podle procentuálního podílu - tedy přesně to, co ostatní operátoři odmítají. ČTÚ při výpočtu vzal v úvahu průměrné minutové ceny tarifu Internet 2001, které navíc ještě snížil o pět procent. Tato metodika je sama o sobě velmi ošidná - uživatel totiž neplatí po minutách, ale až po několika minutách připojení (v nejslabším pásmu dokonce i po deseti minutách připojení). Pokud se změní tarif Internet 2001, změní se i propojovací poplatky určené ostatním operátorům, aniž by to ti mohli nějak ovlivnit.

Podíl z částky vybrané od koncového uživatele, o který se bude dělit operátor s poskytovatelem internetu, se pohybuje na úrovni přibližně 40 %. Podle Aliatelu je však v Evropě obvyklý jiný model - o 30 % z koncové částky se rozdělí telekomunikační operátoři a zbytek připadne ISP. Výsledkem je prudký rozvoj internetových služeb financovaných internetovými providery.

Do konce roku se v cenách internetu určitě nic nezmění

„Letos nám nezbývá než rozhodnutí respektovat, ale pro příští rok budeme požadovat použití metody LRIC,“ shrnul celou situaci David Duroň. Metoda LRIC umožňuje započítání jen skutečných nákladů telekomunikačního operátora a výrazně snižuje propojovací poplatky oproti současnému stavu, kdy se používá metoda FAC. Ta umožňuje započítat si do propojovacího poplatku i historické a jinak nesouvisející náklady. Contactel hodlá požádat ČTÚ o vysvětlení a korekci těch částí rozhodnutí, které jsou podle Contactelu věcně nesprávné. Podobný krok chystá i Aliatel a zřejmě se přidají i další operátoři.

Na cenu pro koncové zákazníky ale současné tahanice o propojovací poplatky nebudou mít žádný vliv - snad kromě toho, že zakonzervují současný tarif Internet 2001. Poskytovatelé internetu ale dostanou od jiných operátorů méně peněz, než kdyby jim (operátorům) ČTÚ přisoudil větší propojovací poplatky. „Rozhodnutí nedává velký prostor k tomu, aby noví telekomunikační operátoři podpořili masový rozvoj internetu většími provizemi z minut pro ISP, než v současné době nabízí Český Telecom,“ řekl generální ředitel Aliatelu Jiří Hubka.

Výsledkem cenového rozhodnutí ČTÚ tak zřejmě bude pokračování současného stavu, kdy neexistuje silná konkurence telekomunikačních operátorů na trhu připojování internetových providerů a kdy provideři nemají dostatek peněz vybraných za připojení, aby z nich mohli financovat další rozvoj svých aktivit a služeb pro zákazníky. Doufejme, že po Novém roce - kdy by měly vstoupit v platnost nové propojovací dohody - se situace změní k lepšímu.