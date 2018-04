Alternativní operátoři chtějí nabízet internet přes CDMA Eurotelu

V pátek oznámila společnost Czech On Line, že má zájem poskytovat přístup k internetu přes bezdrátovou síť CDMA, kterou spustí Eurotel v květnu (jde o CDMA v pásmu 450 MHz). O poskytování přístupu k internetu přes CDMA projevily podle agentury ČTK zájem i společnosti Contactel, GTS a Tiscali.

Czech On Line žádá ČTÚ i Eurotel

Na začátku března (5. 3.) požádala Czech On Line Český telekomunikační úřad o sdělení podmínek pro získání licence pro provoz bezdrátové sítě v pásmu 450 MHz (jedinou licenci pro toto pásmo má až do roku 2011 Eurotel). Do konce minulého týdne ale ČTÚ oficiálně neodpověděl.

Poté, co předseda Českého telekomunikačního úřadu David Stádník ve veřejné diskusi sdělil, že Eurotelu licenci neodebere ani ji nepřerozdělí a pro další licenci není v tomto frekvenčním pásmu prostor (všechny frekvence okolo 450 MHz mají své uživatele), požádala Czech On Line Eurotel o velkoobchodní nabídku na poskytování služeb přes síť CDMA.

Czech On Line chce poskytovat internet přes CDMA podle stejného modelu, jako u nás funguje ADSL. Fyzicky poskytuje službu velký operátor (u ADSL Český Telecom, u CDMA by to byl Eurotel) a alternativní operátoři jen předprodávají službu koncovým zákazníkům. Technické parametry si definuje operátor, který fyzicky službu poskytuje, tedy Telecom nebo Eurotel.

Podle Eurotelu je žádost Czech On Line předčasná, protože Eurotel ještě službu neposkytuje a nejspíš ještě nemá připravené ani podmínky pro koncové zákazníky. Navíc ještě nejsou vyloučeny spory Eurotelu s Českým Telecomem, který je jediným vlastníkem Eurotelu a již v minulosti kvůli němu Eurotel projekt pozdržel. Český Telecom se zatím s CDMA450 nesmířil, nicméně Eurotelu nemůže do nabídky služeb příliš mluvit. Může sice odvolat současného generálního ředitele Terrence Valeskiho, ale dokud nový šéf Eurotelu službu nezastaví, tak ji náš nejstarší mobilní operátor bude poskytovat.

Licence na CDMA je volná, ale v jiném pásmu

Czech On Line poukazuje na fakt, že Eurotel je jediný, kdo má v tomto pásmu licenci a je tudíž monopolem. Jenže touto logikou by se dalo dobrat k tomu, že monopolem jsou i České radiokomunikace s internetem v pásmu 3,5 GHz a spousta dalších poskytovatelů internetu. A licenci na poskytování vysokorychlostních mobilních služeb prostřednictvím CDMA má i T-Mobile (licence na UMTS to totiž umožňuje, navíc UMTS vychází z CDMA).

Jedna licence na mobilní síť bez technologického omezení je navíc volná – Czech On Line si ji může koupit za 3,5 miliardy korun od Českého telekomunikačního úřadu. V době, kdy ČTÚ tyto licence nabízel (celkem tři, po jedné koupili Eurotel a T-Mobile), o ně ovšem alternativní operátoři neměli zájem. Je ale třeba zdůraznit, že signál se v pásmu 450 MHz šíří mnohem lépe než v pásmu 2100 MHz.

Přístup k síti nebo službám?

Žádost Czech On Line je postavena na docela logickém základu. Podle naší telekomunikační legislativy musí každý operátor, který má významný podíl na relevantním trhu (SMP – significant market power, termín používaný Evropskou unií pro označení monopolního nebo dominantního operátora), umožnit ostatním konkurentům přístup k vlastní síti. Jenže to neplatí jen pro internet přes CDMA, ale i přes GPRS a třeba i pro kabelové televize.

Za celou dobu platnosti současného telekomunikačního zákona (od roku 2000) ale ještě nedošlo k tomu, že by mobilní operátor pustil do své sítě konkurenci. A to i přesto, že podobné žádosti kvůli GPRS už leží na stole Českého telekomunikačního úřadu. Tento oříšek ale bude těžké rozlousknout. Pokud by přece jenom ČTÚ přinutil mobilní operátory nabídnout konkurenci své sítě, asi by šlo jen o přístup k infrastruktuře, nikoliv ke službám.

Czech On Line argumentuje také tím, že Eurotel patří Telecomu, který je u nás uznaný jako dominantní operátor. ČTÚ sice takto označil i Eurotel a T-Mobile, ale ti se tomu zatím brání formou odvolání a rozkladů. Zatím je ČTÚ nedokázal přinutit ani k tomu, aby v plném rozsahu akceptovali bez připomínek i jeho cenová rozhodnutí týkající se mobilních sítí.

Zvolí Eurotel spolupráci nebo konfrontaci?

Eurotel s největší pravděpodobností žádost Czech On Line ustojí. Český telekomunikační úřad nejspíše nerozhodne v neprospěch Eurotelu (tedy ho nepřinutí k velkoobchodní nabídce), protože by to spustilo vlnu dalších žádostí a téměř převrátilo české telekomunikace. Už nyní musí ČTÚ čelit výtkám, že při regulaci nepostupuje jednotně a jakýmkoliv rozhodnutím v oblasti mobilních komunikací by jen způsobil další zmatek. A toho se zřejmě Český telekomunikační úřad bojí.

Dost možná je i varianta, že Eurotel vydá sám velkoobchodní nabídku. Pokud bude aspoň na pohled vypadat rozumně, vyhne se tak regulaci ze strany ČTÚ a to nejen v případě CDMA, ale i dalších služeb. A bude-li tato nabídka rozumná nejen na první pohled, vydělají na tom zákazníci i Eurotel. Což by mohlo být inspirací i pro samotný Český Telecom.

Jenže to by vyžadovalo rozumný přístup i od alternativních prohlášení. Pokud budou proti Eurotelu vystupovat razantně a agresivně, nejspíše se dočkají reakce podobné Českému Telecomu – nepoužitelné velkoobchodní nabídky a obvinění, že nechtějí sami nabízet služby, ale jen vydělávat na tom, co vymyslí a zrealizuje někdo jiný.