Alternativní operátor Telegon jde do konkurzu

(ČIA) – Hospodaření alternativního telekomunikačního operátora Telegon skončilo neúspěchem, firma je těsně před vyhlášením konkurzu. Společnosti nefungují internetové stránky ani pevná telefonní linka, spolupráci s ní ukončili i někteří z dosavadních obchodních partnerů. Předseda představenstva Telegonu Miroslav Tausig vydá oficiální oznámení k současné situaci firmy v nejbližších dnech.

Akciová společnost Telegon byla do obchodního rejstříku zapsána v červnu 1999 a navázala na několikaletou činnost společnosti s ručením omezeným ALTVIN. Ta podle Tausiga začala jako první na českém trhu v roce 1997 poskytovat služby Voice over IP (internetové telefonování). Minoritními akcionáři byli Miroslav Tausig a Martin Křížek, majoritní podíl vlastní zahraniční investor. "Nejedná se však o firmu z oblasti telekomunikací," uvedl Tausig a dodal, že kromě spolupráce s Telegonem nevyvíjí ani další aktivity v oblasti telekomunikací na českém trhu. Do Telegonu investovala pravděpodobně společnost Renaissance Partners, ta se však k úspěšnosti investice nevyjádřila.

Telegon nabízel kompletní hlasové služby několika tisícům zákazníků z řad firem, po umožnění volby operátora pomocí čtyřmístné předvolby a přenositelnosti čísla je plánoval nabízet i domácnostem. Hlavní výhoda Telegonu oproti dalším alternativním operátorům měla být především v nejlevnějších cenách. Další výhodou Telegonu byl podle Tausiga technologický náskok. Letos na jaře umožnil Telegon volání z mobilního telefonu v cizině o desítky procent levněji než tuzemští mobilní operátoři. Operátoři však firmu obviňovali ze zneužití takzvané zelené linky. "Zájem o službu byl obrovský," uvedl Tausig. Podle dostupných informací však ani její úspěch už hospodaření firmy nezachránil.

Ještě v srpnu loňského roku měla firma asi 50 zaměstnanců a měla v plánu zaměřit se na větší česká města, kde zatím nebyla výraznější konkurence. Svou činnost chtěla rozšířit také na Slovensko. Její cílem bylo obejít se bez větších investicí do reklamy. "Spolkne polovinu výdajů, ale zůstane bez odpovídajícího efektu. Kromě několika málo billboardů jsme proto vždy stavěli hlavně na síti námi vyškolených obchodních zástupců, kteří zákazníkovi mohou přímo osobně předvést naše produkty," vysvětlil Tausig. Podle srpnového vyjádření firma při dalším rozvoji nechtěla jít cestou velkých investic, ale snažila se o průběžné financování tak, aby se vynaložené investice velmi rychle začaly vracet a zároveň umožňovaly pokrýt i další rozvoj firmy.