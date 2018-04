Alternativci chystají odvetu a možná zdraží ADSL

Český telekomunikační úřad si ve čtvrtek vysloužil od Asociace pro spravedlivou konkurenci jen velmi málo slov chvály. Kritiky bylo za to více než dost a to téměř ke všem cenovým rozhodnutím, které ČTÚ nečekaně vydal koncem dubna.

Téměř veškerá kritika se týká opatření týkajících se internetu. Pravděpodobně nejzávažnějším problémem jsou nové ceny za terminaci dial-upového provozu, které náhle poklesly o 52,5% a ze kterých žila značná část „virtuálních“ poskytovatelů internetu (ISP). Toto radikální snížení terminačních poplatků podle ASK povede k likvidaci takových ISP, jako jsou například internetové portály Centrum, Seznam nebo Atlas nabízející anonymní přístup k internetu.

Ti totiž mají uzavřou smlouvu s alternativním operátorem a o poplatek za terminaci, který vyberou od Českého Telecomu se pak rozdělí. Problém je však v tom, že nová cena je podle zástupců ASK na hranici toho, aby pokryla náklady alternativních operátorů spojené se samotným přenosem hovoru. Mimo jiné to znamená, že se dostanou do problémů patrně i alternativní operátoři, jejichž příjmy z vytáčeného připojení k internetu tvořily významnou část celkových příjmů.

Víte, co je to ASK? Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK) je fórum telekomunikačních operátorů, poskytovatelů internetových služeb a dalších subjektů působících v telekomunikacích. Jejím cílem je zajistit rovnou a slušnou konkurenci na českém telekomunikačním trhu. Ta přinese výhody jak podnikajícím společnostem, tak i zákazníkům.

A jak prý toto snížení zdůvodnil ASK předseda ČTÚ? Ten argumentoval tím, že portály jsou vysoce ziskové, takže není důvod mít vysoké poplatky za terminaci dial-upu. Na skutečnost, že většina příjmů internetových portálů jako Atlas, Seznam apod. pochází z reklamy a nikoliv z připojení k internetu předseda ČTÚ patrně zapomněl.

Navíc je poměrně nelogické, že zatímco originace a terminace hlasových hovorů stojí stále stejně, tak poplatky za (technicky identické) vytáčené připojení k internetu jsou odlišné. Další, mnohem závažnější rozpor, však vidí ASK v tom, že poplatky za originaci hlasových hovorů, které trvají v průměru okolo 3 minut a dial-upových hovorů, jejichž průměrná doba trvání je 25 minut, jsou identické. To by samo o sobě ještě nebylo tak zvláštní, kdyby tyto poplatky nebyly nákladově orientované a kdyby se náklady na sestavení spojení nerozpočítávali do těchto poplatků právě podle průměrné doby trvání hovoru.

Máme zdražit ADSL?

Tuto otázku si postupně začínají klást všichni členové ASK. ČTÚ v jednom z mnoha nových cenových rozhodnutí totiž stanovuje také poplatek za zpřístupnění tzv. nadhovorového pásma (tedy pásma využívaného u ADSL) ve výši 158 Kč bez DPH. Tento poplatek přichází spolu s regulací cen za zpřístupnění místní smyčky - LLU. Problém je ovšem v tom, že tento poplatek by se nově měl platit i v případě, že alternativní operátor nabízí ADSL zákazníkům Českého Telecomu v režimu propojení.

Tímto způsobem je přitom nabízena významná část ADSL využívající technologii Českého Telecomu (tj. s rychlostmi do 1 Mbps). U vysokorychlostního ADSL od Telenor Networks (do 4 Mbps) se s cenou nic nestane, neboť v tomto případě fungují alternativní operátoři pouze jako „přeprodávači“ Telenor Networks a Českému Telecomu přímo nic neplatí. Telenor Networks již oznámil, že velkoobchodní nabídka představená počátkem dubna zůstane na stejné úrovni i po vydání nových cenových rozhodnutí.

Podobný problém vznikl i v minulosti, když byla tato cena neregulovaná. ČTÚ ovšem vydal stanovisko, že poplatek za nadhovorové pásmo je již zahrnut v ceně všech cenových programů Českého Telecomu. Ty ale Český Telecom všechny zrušil a zavedl cenové programy nové, u kterých není doposud zřejmé, zda se za přístup k nadhovorovému pásmu bude platit či nikoliv.

Kroky ČTÚ jsou nelogické

Alternativní operátoři již požádali ČTÚ o „update“ jeho stanoviska a zatím vyčkávají. Někteří však již řekli, že pokud budou nuceni oněch 158 Kč platit navíc ke stávajícím cenám, museli by toto navýšení nákladů promítnout do cen pro koncové zákazníky (neboli zdražit). Například společnost eTel ovšem rovnou oznámila, že ADSL zdražovat nebude, ať už se k tomu postaví ČTÚ jakkoliv.

Kritika ČTÚ se však netýká jen toho, že u některých cenových rozhodnutí není zřejmý jejich výklad. ASK poukazuje také na nesoulad regulačních kroků s Národní politikou pro vysokorychlostní internet, kterou vypracovalo Ministerstvo informatiky. Ta mimo velmi nízké penetrace broadbandu v ČR poukazuje i na velmi vysoké ceny broadbandu vzhledem ke kupní síle obyvatel. Pokud by ČTÚ skutečně požadovalo zavedení 158 Kč poplatku, znamenalo by to, zejména u levnějších a nejrozšířenějších 256 kbps variant, zdražení vysokorychlostního internetu až o 33%.

Co bude s internetem dál?

Internet přes dial-up má tedy obrovský problém v podobě snížení příjmů pro ISP ze dne na den o 52,5%. Předseda ČTÚ ovšem v rozhovoru pro Mobil.cz sdělil, že hodlá brzy vydat již velmi dlouho očekávané rozhodnutí o FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination), neboli o internetu za paušál v pevných telefonních sítích. Vydání tohoto rozhodnutí by po letech konečně umožnilo to, co již několik let známe ze všech tří našich mobilních sítí.

Hloupé je jen trochu to, že mezitím se stalo z GPRS v některých lokalitách mnohem rychlejší díky EDGE (s rychlostmi okolo 200 kbps), kterému již komutovaná linka s maximální teoretickou rychlostí 56 kbps může konkurovat jen o řád nižší latencí. Velice zajímavé bude sledovat také situaci v oblasti ADSL, kde by se snad mělo v dohledné době vyjasnit, zda zákazníci platí Českému Telecomu za telefonní linku včetně nadhovorového pásma či nikoliv a jestli tedy má nadhovorové pásmo platit až alternativní operátor.

Chyby se musí opravit

ASK považuje některá cenová rozhodnutí za chybná a věcně a nesprávná. Členové ASK proto předloží ČTÚ ještě v první polovině května 2005 své připomínky a námitky ke zveřejněným cenovým rozhodnutím a budou podporovat ČTÚ, aby se stávající úprava cen na našem trhu vyřešila ku prospěchu zákazníků i alternativních poskytovatelů telekomunikačních služeb.

ASK se však v případě potřeby hodlá obrátit i na ÚOHS a evropský antimonopolní úřad a také zaslat podněty nově sestavené Radě ČTÚ a také Ministerstvu informatiky, a to s jediným cílem – docílit toho, aby mohli alternativní operátoři v této zemi podnikat v rovných podmínkách, kde nejsou velkoobchodní ceny vyšší než ty maloobchodní. Zatím však ASK věří v to, že ČTÚ svá cenová rozhodnutí přehodnotí a opraví.