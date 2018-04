Allegro - když se Psion učí číst

Úvod

Znáte Newtona? Protože jsme na Mobil serveru nemyslím tím samozřejmě sira I. Newtona (1634-1727), ale stejnojmenného mobilního pomocníka PDA (1993-1998) od Applu. Byl jsem mnohaletým (ano vzhledem k rychlému technickému pokroku se ty dva roky tak dají nazvat) uživatelem Newtona, přesněji řečeno klonu Newtona od společnosti Sharp, která jej nabízela pod názvem ExpertPad. I když má Newton schopnost učit se psané podobě písma svého majitele, u mne a myslím, že nejsem zcela výjimkou, se projevil vliv i právě opačný. Během doby intenzivního používání Newtona jsem podstatně a více méně nevědomě změnil rukopis ve snaze přiblížit se k písmu, které Newton rozpoznává s nejmenšími problémy. Nemyslím si tedy, že je důležité zda je zařízení schopno rozpoznávat přirozené písmo, nebo zda vyžaduje vstup v nějaké variantě graffiti - tedy v podobě pevně definované sady znaků - tak jako tak se částečně přizpůsobíte i vy.

Tím se dostáváme k jádru věci. Allegro je software od Purple Software pro Psiona Series 5 doplňující schopnosti palmtopu o rozpoznávání na displej psaného písma. To je mimochodem možné díky tomu, že je palmtop vybaven na dotyk citlivým displejem. Když jsem si odnášel škatulku s programem od společnosti Ramert (děkuji touto cestou za laskavost, kterou projevila zapůjčením softwaru k recenzi) téměř jsem nadskakoval nedočkavostí vyzkoušet si jaké to bude komunikovat s Psionem psaným písmem.

Co to umí?

Allegro je založeno na rozpoznávání speciální sady znaků velmi silně podobných běžným tiskacím písmenům malé abecedy. Ostatně podobnost můžete posoudit sami z následujícího obrázku, který zachycuje část nápovědy Allegra.

Speciální znaky se zadávají pomocí přesmykačů, uvedených v pravé horní části nápovědy. Při pohledu na škrt "Accent" vás možná napadne otázka "a jak je to s češtinou?". S písmeny áéíóúý není problém a lze je zadat trojtahem. Příklad tahů pro písmeno "á" - Accent, a, Acute - je na obrázku:

Velká písmena ÁÉÍÓÚÝ lze také zadat bez problému tentokrát čtyřškrtem - Accent, Shift, a, Acute. Písmena s háčky představují složitější oříšek, ale i zde je k dispozici řešení. Toto řešení se nazývá makra. Uživatel má možnost ke každému písmenu přiřadit posloupnost znaků a tuto posloupnost vyvolat škrtem pro makro následovaným písmenem "a" až "z". Primárně jsou makra určena pro vkládání často používaných frází do textu pouhými dvěma tahy pera, ale zrovna tak lze vložit oháčkované písmeno. Součástí definice makra může být i speciální posloupnost znaků, která je při vkládání nahrazena například aktuálním datem, časem nebo položkou z takzvaného clipbooku. Do clipbooku si můžete uložit grafiku, část tabulky nebo textu a opět dvěma škrty pera je vložit do dokumentu. Tak lze vaše standardní zakončení dopisu s pozdravem, datem a obrázkem podpisu vložit v sekundě dvěma tahy pera.

Znaky se píší postupně do okénka Allegra, které plave nad ostatními aplikacemi a které lze snadno přesunout a změnit jeho velikost. Rozpoznané znaky jsou posílány aplikaci, která ke spuštěna pod Allegrem jako vstup z klávesnice. Senzační je schopnost Allegra zapamatovat si polohu a velikost okénka pro jednotlivé aplikace. Přepnete tedy například z aplikace agenda do textového editoru a okénko pro vstup znaků se poslušně přesune a změní velikost dle vašeho posledního nastavení v textovém editoru. Přepnete do kalkulačky a okénko například dočasně zcela zmizí. Vstupní okénko Allegra spolu s konfiguračním dialogem pro nastavení vzhledu Allegra nad aplikací Word je na obrázku:

Jak položka "Orientation" napovídá, lze vstupní okno otočit a to o 90 stupňů oběma směry. Toho využijete především při vkládání znaků vestoje, kdy můžete držet Psiona na výšku otevřeného jako knihu a pohodlně psát.

Allegro, i když je vždy navrchu, je zcela transparentní pro stisky kláves a proto menu Allegra nelze vyvolat jinak než stiskem tlačítka s šipkou vpravo v záhlaví okénka.

Praktické zkušenosti

To co je u programu pro rozpoznávání písma to nejdůležitější je správné rozpoznávání tahů pera, dostatečná rychlost rozpoznávání a rychlost při používání. Co se rychlosti rozpoznání týče objeví se napsané písmeno prakticky okamžitě po ukončení tahu pera. Při pečlivém psaní je úspěšnost rozpoznání takřka stoprocentní. Při používání ve spěchu u mě občas docházelo k záměně písmene "a" za "o" a "r" za "v". Zde musím sebekriticky uznat, že sám po sobě tato písmena rozeznávám spíše z kontextu než dle jejich podoby. Newton v těchto situacích používá svůj vestavěný slovník a vyhledá nejpravděpodobnější slovo, zde protože se jedná o vstup izolovaných znaků si musí Allegro vystačit s jedním znakem bez kontextové informace. Nicméně pokud jsem si dal na tyto "kritické písmena" pozor vše bylo ok. Vysoká úspěšnost rozpoznávání je to dána i závazně definovanými tvary písmen, kdy má program poměrně usnadněnou situaci. Rychlost psaného vstupu je oproti klávesnici asi třetinová až poloviční a roste s osvojováním si abecedy Allegra.

Program jsem používal v rámci testu asi čtrnáct dní a mohu říci, že jsem jej ocenil především v situacích, kdy k ovládání zbývá pouze jedna volná ruka, tedy při telefonování a při používání Psiona vestoje. Pokud například Psiona držíte jednou rukou, je poněkud obtížné mačkat klávesy Shift a/nebo Ctrl a současně klávesu písmene pro zadání příkazových kombinací. Proto je rychlejší a pohodlnější používat k vyvolání různých akcí pero a menu. A když už pero držíte, tak proč jej nepoužít také ke vkládání textu? Výhodu psaného vstupu také oceníte za tmy. Několikrát mi Allegro také pomohlo v autě za tmy vyhledat telefonní číslo bez nutnosti rozsvěcovat kabinové světlo. Podsvícení displeje vám totiž neosvítí dostatečně klávesnici a proto je psaní na podsvětlený displej ve tmě jedinou pohodlnou možností.

Závěr

Kombinace makro systému se systémem pro rozpoznávání písma považuji za vyloženě šťastný tah. S pomocí maker lze doplnit schopnost vkládat znaky s háčky a tím vznikne plnohodnotná alternativa ke klávesnici. Pokud používáte některý ze sharewarů pro emulaci klávesnice na displeji překvapí vás navíc Allegro svým skutečně pěkným zpracováním.