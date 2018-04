Alistar F16: řady digitálních GSM bran se rozšiřují

GSM brány s digitálním výstupem, nejčastěji osazované dvojicí GSM modulů, začínají být poslední dobou v popředí zájmu zákazníků. Rostoucí konkurence výrazně snižuje jejich pořizovací náklady a přibližně je řadí na cenovou hladinu dvou analogových, bereme-li v úvahu ty schopnější modely. Navíc však nabízejí plný komfort ISDN v podobě identifikace, výběru požadované pobočky či přenosu tarifikačních údajů získávaných přímo z mobilní sítě, podporuje-li to. Podívejme se proto na nejnovější produkt nedávno vzniklé české firmy Alistar, označovaný jako F16.

Provedení

Základ přístroje tvoří dvojice nejnovějších modulů od Ericssonu, distribuovaných pod označením GM22. Z jejich hlavních charakteristik lze vyzdvihnout především duální provoz v pásmu 900/1800 MHz, podporu vylepšeného kódování řeči (EFR) a přenos dat. Poměrně detailní indikaci provozních stavů zajišťuje devět různobarevných LED diod, udávajících kromě informace o napájení také stav jednotlivých modulů, linek ISDN a především prvních dvou vrstev přenosu (model OSI). Díky tomu lze snadno rozpoznat nepřipojený kabel (vrstva 1) či dorozumívací problémy s ústřednou (vrstva 2).

Vcelku zajímavým prvkem výbavy, u konkurenčních produktů dosud nevídaným, jsou záložní akumulátory, s nimiž brána vydrží při výpadku proudu až 9 hodin v pohotovostním stavu, popřípadě 45 minut plného provozu. Přináší to však drobné úskalí při manipulaci se SIM kartami, kdy nejprve musíte stisknout malý mikrospínač na zadním panelu. Ten totiž jako jediný skutečně odpojí veškeré napájení. Samotným vytažením síťového adaptéru je pouze aktivován záložní zdroj, a tím tedy může dojít až k poškození SIM. Dobíjení probíhá pouze v případě, kdy nejsou akumulátory zcela nabity. Nehrozí proto nebezpečné přebíjení, ale v případě častého, krátkodobého odpojování napájení pouze paměťový efekt, tedy snižování kapacity akumulátorů.

Vlastnosti

Brána Alistar F16 podporuje dva režimy ISDN. Pokud ji chcete připojit jako běžnou pobočku, tak využijete mód TE, úmyslně ochuzený o přenos identifikace volajícího. Některé ústředny si totiž neumí poradit s plnohodnotným telefonním číslem na svých vnitřních přenašečích a reagují zcela neadekvátně. Druhou možností je pak simulace státní linky, tedy režim NT, u něhož už vás žádné omezení nečeká. Hlavní rozdíl mezi oběma módy spočívá především v synchronizaci rámců, kdy ji brána přejímá (TE), resp. určuje (NT).

Vcelku zdařilým způsobem bylo pojato účtování hovorů, počítající s různou délkou prvního a následujících impulsů. Tato otázka je v době přechodu našich dvou operátorů na vteřinové zpoplatnění hovorů po první provolané minutě více než aktuální. Tedy pokud potřebujete mít přesný přehled o provolané sumě. Zohledněno bylo i posílání tarifikačních údajů samotnou mobilní sítí (funkce Advice of charge), ale tím, že se čeští operátoři k této funkci u svých tarifních programů otáčí zády, moc si jejích výhod neužijeme.

V souvislosti s ISDN výstupem je brána vybavena i automatickou spojovatelkou, která dává volajícímu příležitost zadat číslo pobočky, s níž by rád hovořil. Neučiní-li tak, dojde po přednastavitelné době k samočinnému přepojení, například na operátorku. Zrychlí se tak procedura nutná k přímému spojení s požadovaným pracovníkem firmy. Jako určitá nadstavba pak slouží schopnost přepojení v závislosti na čísle volajícího.

Jednou z nejdůležitějších vlastností je bezpochyby distribuce hovorů mezi jednotlivými GSM moduly. Tím, že naprostá většina bran bude osazena různými SIM kartami, tak se nevhodně uskutečněné spojení vždy citelně projeví v telefonním účtu. Alistar má k tomuto účelu dvě pomyslné tabulky. Každému modulu umožní přiřadit povolené směry, tedy sítě, do nichž může spojení uskutečnit. Druhý modul pak lze navíc pro určité typy volání upřednostnit. Pokud tedy budete mít například bránu osazenu SIM kartami EuroTelu a Oskara, přičemž do Paegasu povolíte použití obou, bez nastavení preference Oskara, tak se spojení uskuteční přes EuroTel vložený v prvním modulu. Pevné spřažení modulu s B-kanálem přístroj nepodporuje, což je, vzhledem k LCR funkci pobočkových ústředen, trochu škoda.

Odesílání a přijímání textových zpráv má na starosti další, v pořadí už třetí, dodávaný program.

Instalace

Uvádění přístroje do provozu je sice snadné, ale bez křížového šroubováku se přesto neobejdete. K vložení SIM karet musíte odstranit vrchní kryt, odklopit krytku modulů, a teprve poté zasunout nezbytný šém. Rozhodně zde stálo za úvahu použít externí čtečky, které by odstranily nezbytné rozebrání. Pak už stačí, pochopitelně po opětovném sestavení, připojit dvě externí antény, ústřednu a pustit se do konfigurace. Při připojování brány k počítači ovšem narazíte na drobnou nedomyšlenost zpracování, kdy konektor sériového rozhraní je opačný (samec), než bývá obvyklé a vylučuje tedy použití běžně dostupných kabelů. Musíte se tedy spolehnout na standardně dodávaný.

Konfigurační program si vystačí s DOSem a od uživatele nevyžaduje žádné velké znalosti. Po spuštění samočinně otestuje porty, aby zjistil, kde je brána připojena, což oceníte především ve chvíli, kdy nebudete používat svůj vlastní počítač. V jeho dnes už trochu zastaralém, avšak plně dostačujícím prostředí snadno nastavíte všechny provozní parametry, jako například režim ISDN, stáhnete si detailní seznam všech, resp. odchozích hovorů nebo zjistíte sílu přijímaného signálu u jednotlivých modulů. Pokud bude zdokonalen firmware, není nic jednoduššího, než si ho stáhnout z internetu a upgradovacím programem do brány načíst. Máte tak zaručeno postupné zdokonalování produktu i po jeho zakoupení.

Konkurenceschopný

Představovaný Alistar F16 disponuje solidní škálou funkcí a zajisté uspokojí většinu přání svých uživatelů na zprostředkování spojení. Díky akumulátorovému zálohování se dokáže vyrovnat s výpadkem sítě, poradí si s doručenou textovkou, k čemuž nabídne i solidní využití možností ISDN. Cenou 54 900 Kč včetně DPH se tak nepochybně stane schopnou konkurencí stávajícím produktům.

Děkujeme společnosti Alistar za zapůjčení produktu.