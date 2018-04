Alibaba vstupuje do Meizu. Dočkáme se integrovaného obchodu?

Čínský internetový prodejce Alibaba koupí za 590 milionů dolarů nespecifikovaný menšinový podíl v malém domácím výrobci chytrých telefonů Meizu. Obě firmy to uvedly v pondělním sdělení. Gigant světového internetového prodeje si tím chce otestovat možnosti expanze svého vlastního operačního systému pro mobilní telefony na silně konkurenčním čínském trhu, napsala agentura Reuters.

Meizu má na čínském trhu smarthponů podle odhadů analytiků jen necelá dvě procenta a je daleko za dalšími domácími značkami Xioaomi, Huawei nebo Lenovo, které spolu s jihokorejským Samsungem a americkým Applem mají na domácím trhu kolem 60 procent.

Meizu v rámci spolupráce s internetovým prodejcem získá přístup k jeho prodejním kanálům a dalším zdrojům a za to vybaví své přístroje operačním systémem Alibaby, sdělily obě společnosti. Dříve měla Alibaba problémy umístit svůj systém (varianta Androidu) třeba na telefony Acer, Google to zakázal (více zde). Nyní se ale již přístroje s OS Aliyun v Číně prodávají a patří mezi velmi levné telefony.

Pro Alibabu pak může být podobná investice i příležitostí zakomponovat svůj obchod do softwarové nabídky telefonu. Tím, že obě firmy působí celosvětově, tak to může být nový zajímavý trend, samotný systém Alibaby je zajímavý jen pro čínský trh.

Podle analytiků je investice Alibaby do takového nejistého experimentu příliš nákladná. „Dalo by se říct, že utratí 590 milionů USD za trochu experimentování a uvidí, jak to dopadne - to je dost drahý experiment, že?“ řekl analytik Michael Clendenin z firmy RedTech Advisors.

Meizu v předešlých letech prodávala kolem několika set tisíc přístrojů ročně, v posledním čtvrtletí loňského roku ale zvýšila odbyt ke dvěma milionům kusů. Nyní se ale bude zřejmě muset vyrovnávat s poklesem domácího prodeje. Na největším světovém trhu smartphonů se už loni prodej těchto přístrojů snížil na 389 milionů ze 423 milionů kusů v roce 2013, uvádějí údaje čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií.