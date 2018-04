Aliatel: znamení velkých změn na českém trhu

Společnost Aliatel byla vždy brána jako budoucí konkurent Českého Telecomu. S nástupem poněkud viditelnějšího Contactelu jeho hvězda zůstala sice trochu v pozadí, ale stále jde o snad nejlépe připravenou společnost vlastnící rozsáhlou infrastrukturu po velké části "komerčně zajímavého" území České republiky.

Není se tedy čemu divit, že když se kolem Aliatelu začaly dít majetkové změny, zbystřil celý český telekomunikační svět sluch.

Koncem března získala povolení k odkupu majoritního podíl v Aliatelu, tedy 60 procent akcií Jihočeská energetika (JČE). Ta vykoupí podíly ostatních regionálních energetických společností, slangově reasů. Sama JČE dodnes vlastnila 8,57 procent, dalších šest reasů je vlastníky zhruba stejného podílu. Strategickým partnerem Aliatelu byl se čtyřicetiprocentním podílem německý koncern RWE.

Je nasnadě, že JČE nekupuje Aliatel pro sebe, ale konsoliduje strategický podíl pro další prodej. V tomto směru se velmi hovoří o několika společnostech, které evidentně již delší dobu touží vstupit aktivně na český telekomunikační trh.

Prvním velkým zájemcem je Deutsche Telekomu (DT). Ten právě vykupuje opci ČRa v RadioMobilu a díky svému silnému zájmu o provozovatele služby Volný (CzechonLine), jehož prodává investiční firma DBG EE (dceřinka Deutsche Bank) a kde má DT značné šance uspět přes svůj providerský tým T-online, má značné důvody, proč se o Aliatel s alternativními přenosovými trasami zajímat. Navíc strategií DT je vlastnit přenosové trasy - firma je ostatně nejsilnějším telekomunikačním operátorem v Evropě a východní trhy právě sousedního Polska a České republiky jsou v centru její další expanzní politiky. Pro DT by se tím kruh uzavřel - nabízel by vše od mobilních telefonů přes mobilní internet až po internet a data pevná, pevné telefonování a to vše přes své vlastní přenosové trasy. A není to tak dávno, co jsem teoretizoval o tom, že GSM síť lze použít i jako základ WLL systému a tedy by mohla DT posloužit jako řešení problému poslední míle, tedy natažení "kabelu" (ať radiového, nebo skutečného) až k zákazníkovi.

Ani pro další zájemce nemusíme chodit příliš daleko. Kromě skupiny investičních fondů, které vždy větří příležitost před liberalizací firmu zainvestovat, posílit a pak s patřičnou marží výhodně prodat, jsou tu i další zájemci o telekomunikační služby. Kromě telekomunikační divize ČEZu je to hlavně British Telecom a švédská Telia.

British Telecom netřeba představovat - klasik mezi pevnými operátory s prsty v mnoha mobilních operátorech a se snad nejširší nabídkou telekomunikačních služeb na světě. V Čechách nebyl doposud moc aktivní a především viditelný, ačkoliv nabízí pro firmy business call. Vloni se BT snažilo získat spolu s TMP licencni třetí mobilní sítě.

Švédská Telia je podobný případ - spolu s Telenorem a Aliatelem se ucházela o třetí mobilní licenci, ale skončila na posledním místě. Firma ale v poslední době velmi intenzivně hledá svoji základnu pro český trh - hovoří se o spojení s bezdrátovým a hlavně internetovým poskytovatelem InWay a Aliatel by byl rozhodně ternem do dalších expanzivních plánů.

O tom, že Aliatel by pro všechny tyto firmy byl dobrým odrazovým můstkem na českém trhu, asi není pochyb - už proto, že RWE bude také chtít svůj podíl v Aliatelu prodat, neboť z telekomunikací pomalu ustupuje, prodavše před dvěmi lety svůj podíl v německém Otelu, nyní bude zřejmě chtít vystoupit i z českých aktivit.

Aliatel je dobrý odrazový můstek - významný vlastník infrastruktury, velmi dobře kapacitně zajištěná firma s výborným týmem. Oproti ostatním má mnoho trumfů v rukou, ale jedno jí chybí velmi citelně - frontman, tvář, jakou se pro Contactel stal M. Čupa a jakou Aliatel dodnes postrádá. Pan Hubka se jí nestal - už proto, že se zřejmě sám necítí být mužem vhodným pro záře reflektorů. Neotřelé tváři hbitého jazyka a ostré argumentace je ale Aliatelu do budoucna nesmírně třeba. Ať již popluje pod kteroukoliv vlajkou.