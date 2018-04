Aliatel zahájí provoz národní hlasové služby

1. 3. 2001 - PRAHA (ČIA)- Nejpozději v pondělí 5. března spustí svůj vnitrostátní telefonní provoz společnost Aliatel. U příležitosti dnešního podepsání propojovací dohody s Českým Telecomem to řekl generální ředitel společnosti Jiří Hubka. "Služby však zatím budeme nabízet pouze podnikové klientele, zatímco domácnosti a drobní podnikatelé si na skutečnou liberalizaci telefonních služeb bohužel musí počkat do poloviny roku 2002," dodal J. Hubka. Uzavření propojovací dohody bylo podle Hubky poslední velkou překážkou, která Aliatelu bránila v poskytování plnohodnotných telefonních služeb. "Už od 1. ledna ale nabízíme mezinárodní hovory," připomněl Hubka. Konkurenci na trhu hlasových služeb umožnil od počátku roku nový telekomunikační zákon. Podle ředitele firmy pro marketing a rozvoj služeb Aliatelu Aleše Růžičky společnost nabídne výhodnější sazby než Český Telecom. "Další naší výhodou je sekundová tarifikace u všech typů hovorů," vyzdvihl. Telefonní službu, nabízející přenos hlasu, faxu i dat, provozuje Aliatel pod názvem Business Call. "Akcionáři ve středu schválili původní business plán. Dosavadní neúspěšné hledání strategického partnera tedy rozhodně neznamená pozastavení nebo omezení jakékoliv z původně plánovaných služeb," konstatoval Hubka. Dodal, že strategického partnera chce firma najít do čtyř měsíců. Aliatel obdržel licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě v září loňského roku. Největším problémem několikaměsíčního jednání s Českým Telecomem byla cena propojení - ve třech případech musel zasáhnout Český telekomunikační úřad jako regulátor trhu. "I přesto jsou ceny v průměru dvakrát vyšší, než je průměr v Evropské unii. Hodláme proto s Telecomem nadále hledat cenové podmínky, dlouhodobě přijatelné pro obě strany," dodal Hubka.