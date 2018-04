Aliatel vám zaplatí za každou minutu příchozího hovoru

Prvním alternativním operátorem, který nabízí veřejné hlasové služby, se ve čtvrtek 5. března stal Aliatel. Včera Aliatel spustil nové služby – Business Call Direct a Bussines Call Smart. Zákazníci využívající nové služby mohou získat zajímavé slevy, ceny nižší než nabízí Český Telecom a několik doplňkových služeb. Aliatel navíc každému zákazníkovi s aktivovanou službou Business Call Direct zaplatí za každou minutu příchozího hovoru.

Business Call Direct

Business Call Direct je veřejná hlasová služba, která je určená především pro firemní klientelu. Drtivá většina firem připojených k síti Aliatelu využívá bezdrátového připojení (WLL – wireless local loop) o kapacitě 2 Mb. Toto připojení mohou připojené firmy využívat pro přenos hlasu, faxů, dat a pro připojení k internetu. Prostřednictvím služby Business Call Direct je možné volat na libovolnou telefonní stanici v České Republice nebo v zahraničí.

špička mimo špičku Aliatel Business Call Direct Místní volání - do sítě Aliatel 0,95 0,60 Místní volání - do ostatních sítí 1,30 0,70 Meziměstké volání - do sítě Aliatel 1,50 0,95 Meziměstké volání - do ostatních sítí 3,10 1,50 Český Telecom Standard Místní volání 1,38 0,76 Meziměstské volání 3,33 1,62 Ceny jsou uvedeny bez DPH, v Kč za minutu. Ceny Aliatelu jsou účtovány po vteřinách, u všech hovorů s výjimkou místních hovorů do ostatních sítí, kdy je účtováno prvních 60 sekund celých, je účtováno celých prvních 30 sekund. Ceny Českého Telecomu jsou účtovány po minutách (místní hovory) a po 30 sekundách (meziměstské hovory), první dvě minuty místního hovoru a první minuta meziměstského hovoru se platí celé.

Největší rozdíl mezi cenami Českého Telecomu a Aliatelu je u místních hovorů. Český Telecom totiž účtuje po minutách, zatímco Aliatel po sekundách. U Českého Telecomu však vždy zaplatíte za první dvě minuty, bez ohledu na to, jestli je hovor kratší. Aliatel oproti tomu vyžaduje zaplatit u místních hovorů do sítě Aliatelu prvních 30 sekund, pokud je volaná stanice v jiných sítích, potom zaplatíte nejméně za 60 sekund hovoru. U Aliatelu ušetříte až 53 % u místních hovorů kratších než jedna minuta. A to proto, že Český Telecom si u místních hovorů účtuje celé dvě první minuty. U delších hovorů nabízí Aliatel oproti Českému Telecomu hovory levnější přinejmenším o 6 %. Více lze vidět z našeho grafu.

Srovnání cen místních hovorů Aliatelu a Českého Telecomu

K těmto cenám přidává Aliatel ještě atraktivní slevy. Kromě slev za nedodržení kvality služeb, která je garantovaná ve smlouvě se zákazníkem, si můžete vybrat tři země, do kterých budete volat se slevou 5 % a jednoho českého mobilního operátora pro volání také se slevou 5 %. Kromě toho nabízí Aliatel ještě nespecifikované množstevní slevy.

Nejzajímavější pro zákazníky je ale placení za příchozí hovory. Za každou minutu příchozího hovoru z jiné sítě než ze sítě Aliatelu totiž dostane zákazník kredit 0,15 Kč. Tento kredit se odečítá od měsíčního účtu.

Business Call Smart

Pro menší a střední firmy má Aliatel službu Business Call Smart. Je určena pouze pro odchozí hovory a nahrazuje služby individuální předvolba operátora a nastavená předvolba operátora (více zde). Zřizovací poplatek je 400 Kč, minutové ceny jsou v tabulce. Zákazník, který se rozhodne tuto službu využívat, musí měsíčně provolat v síti Aliatel nejméně 1000 Kč. Pokud tuto částku neprovolá, bude ji muset stejně zaplatit. Business Call Smart je aktivován každému, kdo má pobočkovou ústřednu schopnou automaticky směrovat hovory.

špička mimo špičku Aliatel Business Call Smart Meziměstké volání - do sítě Aliatel 0,60 0,20 Meziměstké volání - do ostatních sítí 1,40 0,60 Český Telecom Standard Místní volání 1,38 0,76 Meziměstské volání 3,33 1,62 Ceny jsou uvedeny bez DPH, v Kč za minutu. Ceny Aliatelu jsou účtovány po vteřinách. Ceny Českého Telecomu jsou účtovány po minutách (místní hovory) a po 30 sekundách (meziměstské hovory), první dvě minuty místního hovoru a první minuta meziměstského hovoru se platí celé.

Služba Business Call Smart není určena pro místní hovory – je použitelná pouze pro meziměstské a mezinárodní volání. Při každém hovoru ven z firmy se pobočková ústředna spojí s přístupovým bodem v síti Aliatelu (prostřednictvím klasického vytáčeného – dial-up – spojení) a přesměruje hovor do této sítě. Zákazník tak platí poplatek za přenos hovoru sítí Aliatelu až ke koncové stanici a samozřejmě poplatek za místní hovor – ten inkasuje Český Telecom. Neplatí se žádný měsíční poplatek – jen je třeba provolat měsíčně minimálně 1000 Kč. Každý zákazník si také může vybrat tři země, do kterých bude volat se slevou 5 %. A často volajícím firmám nabídne Aliatel množstevní slevy.

Business Call Smart mohou využívat i fyzické osoby – domácnosti. Jenže těm se tato služba zatím ještě nevyplatí. Odrazovat je bude částka, kterou musí měsíčně provolat (většina domácností má podle Českého Telecomu účet do 700 Kč měsíčně) a také nutnost mít pobočkou ústřednu schopnou směrování hovorů. A tu nikdo doma nejspíše mít nebude. Aliatel bude od května nabízet i samotné směrovače, které umožní využívat tuto službu i subjektům bez požadovaných pobočkových ústředen. Tento směrovač by měl stát přibližně 2000 Kč, ostatní podmínky budou stejné. Další podmínkou je být v UTO, kde má Aliatel přístupové body. Těch je v současnosti 49, do konce prvního pololetí tohoto roku však chce Aliatel připojit celou Českou republiku.

První přínosy liberalizace

Nabídku Aliatelu lze označit jako první hmatatelný přínos liberalizace. Telekomunikačních společností, které připojují firemní zákazníky ke svým sítím a umožňují jim telefonovat je u nás více. Ale Aliatel je po Českém Telecomu první, kdo nabízí tyto hlasové služby veřejně – tedy pro každého, kdo přistoupí na všeobecné podmínky a ceník Aliatelu a má odpovídající technické vybavení pro připojení k síti Aliatelu. Ceny jsou také výrazně nižší než ty, které nabízí Český Telecom. Krok Aliatelu se dá interpretovat také tak, že tři měsíce po teoretické liberalizaci (dle litery zákona) k ní konečně dochází. Škoda jen, že výhod liberalizovaných telekomunikací zatím mohou využívat pouze firmy a ne domácnosti, které by snížení cen uvítaly nejvíce.