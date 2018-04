Aliatel trápí Telecom internetem

Jak jsme včera naznačovali, internetoví provideři nejsou příliš nadšeni z posledního kroku SPT Telecom, kdy jeho divize datových služeb nabídla připojení k internetu přes ISDN za pouhých 1200 Kč. Tentokrát ale mohou oplatit úder a někteří tak již učinili.

První vlaštovkou je Video On Line, jenž nabízí ve spolupráci s Aliatelem připojení k internetu přes frame relay 64 kbps za 19 998 Kč - a to je v ceně pěkně prosím jak pronájem připojení, tak internet u VOL.

Nabídka to není věru špatná - ačkoliv Frame Relay s jmenovitou propustností 64 kbps znamená v podstatě garantovanou rychlost CIR 32 kbps a mimošpičkové navýšení propustnosti EIR o dalších 32 kbps.

S instalací získává klient zároveň zdarma zaregistrovanou doménu druhého řádu, přidělené IP adresy a přístupové zázemí.

Co dodat? Tato nabídka je momentálně platná pro Aliatelem pokrytá města - těch je zatím osm a dalších sedm přibude do konce roku. Jde ale o města nejzajímavější: Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Ostrava. Také cena je ve srovnání s nabídkou ISDN velmi příjemná pro menší a střední firmy, u nichž by se poplatky za internetové připojení via ISDN dostaly na desítku tisíc korun.

Telecomu bude zatopeno - je evidentní, že internetoví provideři budou velmi žhavi podpořit konkurenta Telecomu, jenž jim nabídne ekvivalentní služby a jenž jim nebude hrabat do písečku. To Aliatel dělat nechce - již v minulosti prohlásil, že se nehodlá internetovým připojením jako takovým zabývat. Navíc se objevují známky, že příkladu spojeného balíku služeb s Aliatelem hodlají VOL následovat i další internetoví provideři.

