Aliatel se prodá v roce 2002

(ČIA) - Nepříznivá situace na světových telekomunikačních trzích a menší ochota investorů jsou podle generálního ředitele Aliatelu Jiřího Hubky hlavními důvody, proč společnost změnila své plány na brzké nalezení strategického investora. "S největší pravděpodobností k prodeji Aliatelu letos nedojde. Předběžně uvažujeme spíše o druhé polovině roku 2002," upřesnil Hubka.

Současnými akcionáři jsou s celkovým podílem 60 procent zakládající české regionální rozvodné energetické společnosti (Jihočeská, Jihomoravská, Pražská, Severočeská, Severomoravská, Středočeská a Západočeská energetika), 40procentní podíl vlastní od roku 1998 německá RWE Com GmbH & Co (dříve RWE Telliance AG). Středočeská energetika letos ostatním akcionářům nabídla své akcie v Aliatelu, podle Hubky tak pravděpodobně dojde k poměrnému navýšení podílů zbylých akcionářů. "Energetické společnosti však Aliatel vždy braly jako finanční investici. Jejich zájem prodat společnost silnému zahraničnímu partnerovi se zkušenostmi z telekomunikací trvá," potvrdil Hubka. "Od partnera očekáváme potřebné know-how, uvedení Aliatelu na mezinárodní trhy a rozšíření spolupráce se zahraničními operátory," upřesnil.

Současný zahraniční partner RWE Com již dříve změnil strategii a tlumí své aktivity v oblasti telekomunikací. "Vloni jsme jednali s britskou firmou Energis, ale jednání se poté vlekla, Energis kladla další podmínky a na přelomu roku nakonec ztratila zájem," vysvětlil Hubka. Ještě na začátku letošního března Aliatel plánoval rychlý výběr nového investora, nyní se však rozhodl počkat na zlepšení situace na telekomunikačních trzích.

Podle Hubky poté i přes zklamání z neuskutečnění prodeje akcionáři potvrdili původní plány na rozvoj firmy a ochotu ji dále financovat. "Není vyloučeno, že by po privatizaci regionálních rozvodných energetických společností projevili noví vlastníci se ziskovostí firmy spokojenost a rozhodli se s prodejem Aliatelu nespěchat. I kdybychom nenašli kupce do roku 2006, měl by mít Aliatel hodnotu kolem šesti miliard korun," dodal Hubka.