Aliatel potichu vyjel s frame relay a pevnými linkami

Kdo si v tomto státě chtěl pořídit linku spojující dva body, měl až doposud poměrně jednoduchý výběr. Pokud nechtěl přehazovat koax po střechách domů (i tací tu jsou), mohl zakoupit pevnou linku od SPT Telecom nebo mikrovlné spojení od Českých radiokomunikací. Obojí mělo své výhody i nevýhody, obojí se vyznačovalo poměrně vysokou cenou, pokud jste požadovali okruh digitální - a analogové spojení je opravdu spíše nouzovka v nedostatku peněz.

Třetí významnou firmou v oboru se hodlá stát Aliatel - ten se v rámci legislativou daných možností tlačí do role konkurenta Českých Radiokomunikací a především pak SPT Telecom, jemuž konkuruje nejenom v principu spojit dva body, ale i v samotném technickém provedení.

Aliatel tedy vystartoval počátkem srpna se svojí nabídkou pevných digitálních linek a frame relay. V současné době jsou pokrývána tato města: Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice a Ústí nad Labem. Do konce roku 1998 budou moci klienti tyto služby požadovat i ve městech Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Most, Opava, Pardubice a Zlín. Do roku 2000 bude pokryto 55 měst a do roku 2003 všechny okresy - alespoň tak je to plánováno.

Aliatel v současné době nabízí pouze okruhy s rychlostí 256 kbps a výše, koncem roku se pak nabídka služeb rozšíří i o nižší rychlosti 64 a 128 kbsp. Aliatel se touto politikou hodlá jasně zaměřovat především na velké (a bohaté) klienty - prvním znamínkem toho, že jeho strategie slaví úspěch, byl kontrakt pro TEN-34. Zda a jak se podaří Aliatelu natáhnout si další lukrativní klientelu, bude otázka do pranice - vývoj trhu bude samozřejmě nesmírně zajímavé sledovat.

Snížení cen za pronájem přenosových tras by se mohlo mírně obrazit i ve větším rozšíření internetu - poplatky za zavedení "kabelu tloušťky mužské paže" jsou totiž výraznou překážkou pro rozšiřování sítě především menších providerů.

Přehledy cen za přenosové trasy frame relay a pevných digitálních okruhů si u nsá můžete prohlédnout. Mimochodem - s kapacitou si nedělejte starosti. Momentální strop je 155 Mbit/s - to už jsou linky, na kterých by třeba v USA mělo smysl začít provozovat celostátně čtený server. My na Mobilu budeme ještě pár dní muset házet do prasátka...

