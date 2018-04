Aliatel má nového generálního ředitele

Ke změně postu generálního ředitele se v Aliatelu evidentně schylovalo delší dobu. Jak zdůrazňuje oficiální tisková zpráva Aliatelu, ing. Jan Rak měl hlavní těžiště svojí práce v komerčním rozjezdu firmy - a ten se mu zřejmě i podařilo splnit.

Jak se zdá, jmenování Jiřího Hubky generálním ředitelem je pouze prozatímní řešení do doby, než se nalezne nový vhodný kandidát na post generálního ředitele. Lze usuzovat i z toho, že Jiří Hubka funguje i v představenstvu společnosti EFIS, což je poměrně významná leasingová společnost - a pro firmu není dobré, když by její generální ředitel měl mít pracovní závazky ještě jinde.

V případě Aliatelu nejde o personální výměnu, kvůli které je třeba si dělat vrásky - výměny na nejvyšších postech nemívají u tak velkých firem povětšinou zásadní vliv na orientaci firmy. Tu konec konců u Aliatelu lze měnit jen obtížně, jeho zaměření na telekomunikace je dosti pevně dané. Největší odraz by změna měla přinést ve vnitřním chodu firmy - a to je patrně také to, co změna sledovala.

Pár faktografických údajů k osobě nového generálního ředitele:

ing. Jiří Hubka (51 let), absolvent Vysoké školy elektroenergetické, katedra Ekonomika energetiky, působil v ekonomických a manažerských funkcích v elektrárnách Ledvice a Počerady, od roku 1993 pracoval ve společnostech CZECHPOL a PEAS (První energetická a.s.) zabývajících se obchodováním s elektrickou energií, kde zastával funkci finančního ředitele. Zároveň působí jako člen představenstva leasingové společnosti EFIS a.s.

Od května 1997 je členem představenstva společnosti Aliatel, postupně byl zvolen místopředsedou a v současné době je předsedou představenstva společnosti Aliatel.

Akciová společnost Aliatel byla založena v dubnu roku 1996. V současné době zaměstnává přes 120 pracovníků. Vlastníky společnosti Aliatel jsou české rozvodné energetické akciové společnosti (60%) a RWE Telliance (40%) - telekomunikační společnost z energetického holdingu působícího ve Spolkové republice Německo.

Archív článků o společnosti Aliatel je zde.