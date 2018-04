Aliatel koupil bezdrátovou smyčku od Airspanu

Společnost Airspan Communications Ltd., přední britský dodavatel technologie bezdrátové místní smyčky, dnes oznámila podepsání smlouvy na dodávku produktů AS4000 Wireless Local Loop s českou společností Aliatel a.s. Dodané zařízení bude sloužit pro přístup k datovým službám a pronajatým okruhům. Nabídka služeb bude později rozšířena o další služby, jako např. ISDN a hlasové služby. Rámcová smlouva se společností Aliatel je uzavřena na osm let, přičemž první dodávky se realizují již v současné době. Airspan tak oproti všem předpokladům předstihl v nabídce Lucent, jehož dodávky byly rovněž zvažovány.



I nterní anténa WLL Airspan AS4000

Jedná se zatím o největší dodávku společnosti Airspan. Síť využívající technologie bezdrátové místní smyčky (WLL) bude společností Aliatel, která v současné době poskytuje služby pronájmu digitálních okruhů a Frame Relay, zpočátku vybudována v 15 městech České republiky a je instalována "na klíč" pracovníky společnosti Airspan ve spolupráci s místním montážním partnerem. V pozdějším období by zařízení WLL společnosti Airspan měla sloužit pro přístup zákazníků ve většině velkých měst ČR.

Ing. Jiří Hubka, generální ředitel společnosti Aliatel, v této souvislosti prohlásil: "Systém AS4000, který je hlavním článkem naší strategie v oblasti přístupových sítí, umožní rychlé poskytování cenově výhodných datových služeb té nejvyšší kvality našim zákazníkům. Výběru nejvhodnějšího systému WLL jsme věnovali dostatek úsilí a času a vyhodnotili jsme systém společnosti Airspan jako nejvhodnější pro naše stávající portfolio služeb, a to i do budoucna. Na konci příštího roku by většina z 30 největších měst v České republice měla být pokryta radiovým signálem našeho systému WLL."



Externí anténa WLL Airspan AS4000

"Uzavření této smlouvy předcházelo uzavření podobné smlouvy s polskými partnery a je dalším potvrzením naší schopnosti dodávat vysoce výkonná zařízení systému WLL pro náročné aplikace přenosu dat," vyjádřil se Eric Stonestrom, president a generální ředitel společnosti Airspan Communications Corporation. "Aliatel s námi uzavřel významnou smlouvu, na jejímž základě jsme se stali jejich dodavatelem technologie WLL. Jsme nesmírně potěšeni, že si nás vybrali, abychom jim pomohli vybudovat jejich síť. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci, při níž budeme společnosti Aliatel ze všech sil pomáhat, aby se stala významným a uznávaným poskytovatelem telekomunikačních služeb v České republice."

Poskytování datových služeb je v České republice zcela liberalizováno, což umožňuje vzájemnou konkurenci operátorů, mezi něž patří i Aliatel. Přestože na poskytování veřejných hlasových služeb stále ještě existuje monopol, v rámci procesu vstupu České republiky do Evropského společenství by konkurence měla nastat i v této oblasti, a to nejpozději po 31. prosinci 2000. Společnost Aliatel vyvíjí maximální úsilí, aby kromě datových služeb mohla co nejdříve poskytovat i hlasové služby a služby ISDN.

Systém AS4000 společnosti Airspan využívající technologie bezdrátové místní smyčky je velmi vhodný pro rychle se rozvíjející společnosti, jakou je právě Aliatel, pro něž je nejdůležitějším hlediskem kvalita. Zařízení společnosti Airspan umožní společnosti rychlé připojení zákazníků datových služeb a pronajatých okruhů s přenosovými rychlostmi 64 kb/s nebo 128 kb/s. Systémy AS4000 využívající technologie bezdrátové místní smyčky umožňují výkonný, širokopásmový přístup založený na principu sdílení rozprostřeného spektra (CDMA) v místních přístupových sítích. Jsou konstruovány tak, že poskytují pokrytí na (téměř) přímou viditelnost až na vzdálenost 25 km.