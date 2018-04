Aliatel dokončil propojení k sousedům

Společnost Aliatel potichounku dokončila jeden ze svých strategických záměrů; propojení své infrastruktury optické sítě do všech sousedních zemí. V praxi to znamená, že vyjma SPT Telecom je Aliatel jediným operátorem disponujícím mezinárodními datovými sítěmi do všech sousedních zemí (a i některých dalších).

Od listopadu tak Aliatel nabízí službu pronájmu datových okruhů k našim sousedům a dalším vybraným státům Evropy. Aliatel je napojen na významné místní operátory, v případě Německa nabízí i výběr mezi Deutsche Telekom a Viag Interkom.

Německo - Deutsche Telekom AG, Viag Interkom

Rakousko - UTA Telekom AG

Polsko - Tel-Energo

Slovensko Energotel

Budování propojení do sousedních zemí je významným krokem před liberalizací telekomunikačního trhu. Tam, kde Aliatel dnes nabízí datové sítě, bude v liberalizovaném prostředí moci nabízet i kapacitu pro telefonní hovory a vytvoří tak zajímavý tlak na snižování cen mezinárodních hovorů do sousedních států.

Sám Aliatel přikládá síti mezinárodních propojení veliký význam dokonce se očekává, že podíl mezinárodních datových služeb využívajících tato připojení by se měl dostat ke čtyřiceti procentům celkových tržeb Aliatelu a tento podíl by se měl udržet i s liberalizací telekomunikací.

Stojí za to ještě připomenout, že jeden z budoucích konkurentů Aliatelu, společnost Contactel, nabízí velkým a středním společnostem službu VoiceDirect, tedy hlasovou telefonii prostřednictvím IP protokou (Contactel nabízí laciné telefonování do zahraničí). Díky této službě je již dnes možné telefonovat do zahraničí ve slušné kvalitě vyhrazenými linkami, klasická telefonie to ale není.