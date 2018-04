Aliatel chce deset procent trhu

16:17 PRAHA (ČIA) - Přibližně deset procent trhu s hlasovými službami pro firemní zákazníky hodlá do roku 2003 získat telekomunikační společnost Aliatel. "V letošním roce to bude zatím asi jedno procento," sdělil na dotaz ČIA Radek Stehno z oddělení rozvoje služeb společnosti. Díky částečné liberalizaci trhu veřejných telefonních služeb v ČR a uzavření propojovací dohody s Českým Telecomem začíná Aliatel nabízet dvě nové služby: Business Call Smart a Business Call Direct, přičemž varianta Business Call Smart je určena pro střední, menší a rozvíjející se společnosti.Služba Business Call umožňuje přenos hlasu, faxu a dat jak v rámci České republiky, tak s účastníky v dalších více než 230 zemích světa. Aliatel ji nabízí již od loňského roku, zatím však mohl využívat jen protokolu Voice over IP. "Dosud jsme získali několik desítek zákazníků," odpověděl ČIA Stehno. Zákazníci, kteří nabídky hlasových služeb využívali již minulý rok, od Aliatelu nyní obdrželi automaticky nabídku na přechod na klasickou technologii. "Ten je jim samozřejmě umožněn bezplatně a navíc za výhodnějších podmínek," upřesnil Stehno. Dodal, že o nově uváděné služby, založené na bázi klasické telefonie, je velký zájem."U místních i meziměstských hovorů naši zákazníci ušetří v průměru 17 procent v porovnání s cenami dominantního operátora," konstatoval Stehno. Podobně výhodné jsou podle něj i ceny telefonování do zahraničí. Při volání ostatním účastníkům, připojeným do sítě Aliatelu, má úspora činit až 55 procent. Na rozdíl od Českého Telecomu jsou všechny hovory zpoplatňovány po sekundách, kratší je i minimální účtovaná délka hovoru. Lákadlem pro zákazníky je i tzv. "minutový partner" - placení za příchozí hovory. "Za každou minutu příchozího hovoru získá náš zákazník kredit 0,15 korun. Čím více tedy bude mít uživatel příchozích volání, tím nižší bude mít od nás celkový účet," upřesnil Stehno."Služby pro domácnosti budeme moci poskytovat až za několik měsíců. Teprve od 1. července 2002 má být na českém telekomunikačním trhu umožněna volba operátora pomocí čtyřmístné předvolby (call-by-call), od 1. ledna 2003 bude umožněna přenositelnost čísla a zároveň bude možné využívat volbu pevně předvoleného operátora (carrier pre-selection)," řekla Petra Kopecká z tiskového oddělení společnosti.Aliatel vlastní druhou nejrozsáhlejší transportní síť v ČR (po Českém Telecomu), která podle Stehna pokrývá 70 procent podnikatelských subjektů, disponuje více než 150 přístupovými body v téměř 50 připojených městech. Firma má zahraniční konektivitu do Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Kromě telefonních nabízí firma i služby internetové a datové. "Naši síť používá více než 50 procent veškerého internetového provozu v ČR. Jako první a zatím jediný zdejší operátor pevné sítě vlastníme certifikát kvality ISO 9001," připomněl Stehno.Celkové investice do infrastruktury a nejmodernějších technologií budou ke konci letošního roku činit kolem čtyř miliard korun, přičemž jen letos má být investováno přibližně 1,8 miliardy korun. "S prvními zisky počítáme v roce 2002," uvedla Kopecká. Firma byla založena v květnu 1996 jako společný projekt osmi českých rozvodných energetických společností. V roce 1998 do Aliatelu vstoupila německá společnost RWE Telliance. Během letošního roku chtějí akcionáři prodat Aliatel strategickému partnerovi.