Aliatel a GTS opět žádají ČTÚ o pomoc proti Českému Telecomu

Aliatel, GTS (i další operátoři) a Český Telecom se opět nemohou dohodnout na cenách za propojení. Tentokrát se problém týká barevných linek – zelených linek, informačních linek a linek pro dospělé (přesnější vysvětlení je dále v článku). Jednání se vyhrotila natolik, že Aliatel požádal 25. června tohoto roku Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o vydání cenového rozhodnutí. Vedle Aliatelu se na ČTÚ obrátila i společnost GTS.

Scénář jednání je přitom podobný jako v minulých případech. Zatímco na technickém řešení se Český Telecom a druhý operátor shodnou téměř okamžitě, cena – kterou jako dominantní operátor první navrhuje Český Telecom – je pro druhou stranu absolutně nepřijatelná. Další několikaměsíční pokusy o nalezení ceny akceptovatelné pro obě společnosti nikam nevedou, a tak menší operátor podá oficiální žádost o rozhodnutí o ceně k ČTÚ. Následuje kolečko jednání s úředníky ČTÚ a čekání, až ti podle svého uvážení rozhodnou – žádný předpis je totiž nenutí rozhodnout v konkrétním termínu.

Co jsou to barevné linky?

Nejdříve si ujasněme pojmy. Volající je uživatel a majitel telefonu, který za něj platí účty. Poskytovatel služby je společnost, která nabízí informace nebo služby prostřednictvím některé barevné linky. V tuto chvíli může být volající i poskytovatel služby připojen pouze k síti Českého Telecomu. Až se dohodnou na propojování hovorů na barevné linky s Českým Telecomem ostatní operátoři (v našem grafu je zastupuje Aliatel), budou se poskytovatelé služby připojovat k jejich sítím. Volající i nadále zůstanou především v síti Českého Telecomu.

Nejznámější barevnou linkou je bezesporu linka zelená. Předčíslí těchto linek je 0800 a volání na ně je pro volajícího bezplatné – všechny náklady platí poskytovatel služby. Dalo by se říct, že jde vlastně o hovor na účet volaného. Poskytovatel služby zaplatí za každý hovor Aliatelu, který část peněz předá Českému Telecomu – protože z jeho sítě hovor přichází a vzniká mu tak náklad. O poskytovatele služeb soupeří operátoři tím, že po nich chtějí nejmenší částky za provoz zelených linek.

Opačným extrémem jsou linky se zvláštním tarifem, kterým se říká žluté linky. Dříve měly předčíslí 0609; nyní je to 090x. Podskupinou žlutých linek jsou červené linky s předčíslím 0906 – říká se jim také linky pro dospělé a používají je především erotické služby. Cenu za volání na telefonní číslo s předčíslím 090x si určuje společnost, která poskytuje informace na této lince. Tato cena je stejná při volání z libovolné telefonní (i mobilní) sítě v České republice. Informace o hovorném za minutu navíc může být obsažena přímo v telefonním čísle ve formě dvoumístného čísla hned za předčíslím – například z čísla 0906 55 123456 byste poznali, že zaplatíte 55 korun za minutu; při volání na 0907 12 123456 zaplatíte 12 korun. Z peněz, které od volajícího Český Telecom vybere, si část ponechá a zbytek předá Aliatelu. Ten rozdělí zbylou částku mezi sebe a poskytovatele služby – jak, to už záleží na jejich dohodě. Poskytovatelé služeb se při volbě operátora, ke kterému svoje linky připojí, rozhodují podle velikosti částky, kterou jim operátoři z poplatku zaplaceného volajícím zaplatí.

Modré a bílé linky se obecně označují jako linky se sdílenými náklady. V českém číslovacím plánu jim je vyhrazeno předčíslí 08xx. Český Telecom (v jiné síti zatím nelze tyto linky zřizovat) má pro bílé linky předčíslí 0840 – 0841; pro modré linky vyhradil 0844. Za hovor na bílou linku platí volající místní nebo meziměstské hovorné (musí to být z předčíslí linky jasné). Hovory na modrou linku by měly být stejně drahé jako místní hovory. Pokud by měl Český Telecom dostat podle propojovací dohody větší částku, než kolik vybere od volajícího, musí mu rozdíl doplatit Aliatel (který tyto peníze získá od poskytovatele služby). Jestliže ale vybere Český Telecom více, než kolik mu podle propojovací dohody přísluší, musí rozdíl poslat Aliatelu, který se o něj podělí s poskytovatelem služby – záleží samozřejmě na tom, jakou má Aliatel se svými zákazníky uzavřenou smlouvu o provozu těchto linek. Operátoři si opět konkurují tím, kdo chce po poskytovateli služeb menší poplatky nebo mu nabídne větší částku.

Za kolik?

Zásadní rozdíl mezi stanoviskem Aliatelu, GTS a Českého Telecomu je v použité metodě, podle které se určí částka, kterou by měl dostat za hovory na barevné linky Český Telecom. Zástupci Českého Telecomu navrhují použít metodu dělení výnosů. To znamená, že by se stanovil procentuální podíl z vybrané částky za hovor (ať už od volajícího nebo od poskytovatele služby), který by dostával Český Telecom. Podle Richarda Stonavského z Aliatelu by se tak ale omezila konkurence. Ostatní operátoři by nikdy nemohli nabídnout poskytovatelům služby výhodnější cenu než Český Telecom – přitom operátoři v případě barevných linek nesoutěží o volající (ti platí vždy stejnou cenu), ale pouze o poskytovatele služby. „M etoda dělení výnosů neodpovídá skutečným nákladům, které pro nás z provozu těchto služeb plynou a proto je pro nás diskriminační a nepřijatelná," připojuje se i David Duroň, marketingový ředitel GTS.

Pokud by se operátoři dohodli na tom, že si budou platit jenom skutečné náklady, znamenalo by to snížení ceny za provoz linek pro poskytovatele služeb a v důsledku zřejmě i snížení cen hovorného pro volající. Český Telecom by totiž dostal jen skutečné náklady na hovor z jeho sítě do sítě Aliatelu. Pro poskytovatele služeb by to znamenalo menší náklady. A barevné linky by se tak staly přístupnější pro spoustu firem. „V USA má zelenou linku každý obchůdek, protože to pro něj není drahé. U nás ji mají jenom největší firmy,“ říká Stonavský.

Vznik hovoru stojí totéž co jeho ukončení

Pokud hovor probíhá mezi dvěma telekomunikačními sítěmi, lze jej rozdělit do dvou částí. Vznik hovoru (originace) probíhá mezi volající stanicí prostřednictvím telekomunikační sítě až k bodu propojení mezi sítěmi. Z tohoto bodu je hovor přenesen telekomunikační sítí až k volanému. Této části hovoru se říká ukončení (terminace). Za volaného si můžete s klidem dosadit poskytovatele služby. Náklady na originaci hovoru jsou stejné jako na jeho terminaci. Přitom maximální náklady na originaci hovoru už Český telekomunikační úřad stanovil ve svém cenovém rozhodnutí 02/PROP/2001 na 0,66 Kč ve špičce a 0,33 Kč mimo špičku. Obě sazby jsou za místní hovory.

Pokud Český telekomunikační úřad přistoupí na argumenty Aliatelu a GTS, měl by stanovit poplatek za originaci hovoru tak, aby Českému Telecomu zůstal poplatek za terminaci hovoru (ten už je stanoven) a částka pokrývající náklady na účtování a pokrytí rizika nezaplacení účtu ze strany volajícího (fraud management). Tento postup je navíc univerzální – je možné jej aplikovat na všechny barevné linky, a to i v případě, že se role Aliatelu (či jiného operátora) s Českým Telecomem obrátí – tedy zákazníci Aliatelu budou volat na barevné linky poskytovatelů služeb připojených k síti Českého Telecomu. Tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha očekává kompromis: „Snaha Aliatelu získat co nejlepší ceny na úkor konkurentů je pochopitelná a oprávněná. Jsem však přesvědčen, že stejně jako jsme se s přispěním ČTÚ dohodli na skutečně důležitých cenách za propojení, dosáhneme kompromisu i v tomto dílčím bodě.“

ČTÚ opět rozhoduje o zpomalení liberalizace

Až Český telekomunikační úřad rozhodne o žádostech Aliatelu a GTS a vydá cenové rozhodnutí, udělají české telekomunikace jeden z dalších krůčků k plné liberalizaci. Je přitom paradoxní, že barevné linky jsou liberalizovanou a neregulovanou službou (může je provozovat libovolný operátor), jenže ve skutečnosti trvá faktický monopol Českého Telecomu. Přitom peníze od provozovatelů barevných linek by mohly přinést další prostředky do rozvoje pevných sítí, což v důsledku bude znamenat výhodnější a levnější služby pro koncové zákazníky.