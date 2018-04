Algernon – 3D bludiště

Hra Algernon, kterou vám dnes přestavíme, je velice jednoduchá a vychází z podstaty klasického bludiště, které najdete od nepaměti v papírovém a dnes i v elektronickém vydání. O co je však bludiště zábavnější, když se vy, jako hráč, ocitnete namísto zmatené mapy, kterou vidíte z výšky, uprostřed takového bludiště? Před vámi a vlastně ze všech stran jsou vymodelovány stěny a vy se musíte dostat ven. Hra pak nabírá na atraktivnosti a hlavně složitosti, neboť sám hráč si v paměti musí vybudovat onu pomyslnou mapu, kterou měl jinak naservírovánu před sebe. Musí zapojit představivost a paměť, aby v co nejkratším čase dosáhl kýženého východu.

A přesně takový Algernon je. Hra se ovládá hardwarovými tlačítky na Palmu. Na displeji se pak překresluje nejenom „krajina“ před vámi, ale také údaje ve spodní liště. Ta nabízí informace o nejlepším/momentálním čase a o ploše bludiště, které jste odehráli nejlépe. Uprostřed této černé plochy je v kružnici umístěna střelka, která ukazuje směr (azimut), pod kterým je východ z bludiště, což usnadňuje orientaci v prostoru.

Co nám na této jednoduché hře schází je možnost měnit vzhled, nebo si pomocí skinu přetvořit nic neříkající šedivé bloky stěn (takto to vypadá, jako bychom se procházeli mezi betonovými ploty ve vězení). Druhou věcí, která by pomohla těm slabším, nebo mladším hráčům je funkce, při které bychom nevyvolali celou mapu, ale jen tu část, kterou jsme již prošli.