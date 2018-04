Aldi: šunku, vejce, sýr a prosím jeden Alcatel

Alcatel OT735i je docela populární telefon. Na jednu stranu se tedy není čemu divit, že po tomto telefonu sáhla společnost Aldi a zařadila ho do své akční nabídky, která začne platit od příštího pondělí. Na druhou stranu je ale překvapující, že Alcatel svolil s přeznačením telefonu na značku Tevion. Telefon se tak bude prodávat jako Tevion bez dalšího specifického označení. Tevion je tradiční značka společnosti Aldi pro elektroniku, u mobilů jí již použila loni na podzim, kdy nabízela véčko Sendo M550.

Sendo má na trhu mnohem těžší pozici než Alcatel, takže mu přeznačení telefonu nemuselo až tak vadit. Sendo prodává přes své obchodní partnery některé své modely v Asii pod mnoha jinými značkami. Naopak Alcatel spíš modely přebírá, než by je nabízel pro přeznačení na jinou značku. Ještě víc je to překvapující právě u modelu 735i, tedy u současného TOP modelu výrobce, i když již pomalu mířícího do důchodu.

O „supermarketových“ mobilech se mluví již delší dobu, na trhu jich ale moc není, Sendo a nyní Alcatel u německého Aldi jsou zatím výjimkami. V Německu se ale v prodejnách typu Aldi prodávají běžně notebooky, počítače, PDA, tak proč ne mobily.

Tevion Multimedia Handy je s Alcatelem OT735i identický, až na značku „výrobce“ žádné rozdíly nenajdeme. Cena telefonu bude 159 EUR, což je v přepočtu asi 5 000 Kč. U nás se telefon prodává o něco dráž, zhruba okolo 6 200 Kč. Při koupi v Německu se tedy dá trochu ušetřit. Telefon je u Aldi neblokovaný, ale je málo pravděpodobné, že bude mít české menu. Alcatel OT735i s logem Alcatelu má kde kdo, ale Alcatel s logem Tevion jen tak někdo nemá. A to může pro někoho být ten pravý důvod vydat se do Německa na nákupy. Ještě dodejme, že telefon nabízí Aldi Süd, v Německu však funguje ještě druhá síť prodejen Aldi. Ta správná síť prodejen nese žluto-červeno-modré logo.