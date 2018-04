Alcately OT view db - s WAPem i bez něj

Alcatel, jeden z nejpoužívanějších mobilních telefonů v naší republice, si vybudoval svou pozici již se svým modelem Alcatel One Touch easy. Od něj se odvíjela řada "ótéček", vždy o něco vylepšených a ve své cenové kategorii řazených k nadstandardu. Jedněmi z posledních Alcatelů OT je právě Alcatel One Touch view db a Alcatel One Touch view db WAP. I v případě, že vlastníte AOT view db, máte možnost prostým nahráním nového softwaru povýšit svůj telefon na jeho wapového bratra.

Na první pohled se může zdát, že se tyto dva telefony v ničem neliší. Stejný vzhled, stejná velikost, stejná ovládací tlačítka i reproduktor, jen v označení Alcatelu OTv db WAP pod klávesnicí přibyl znak, napovídající co je u něj nového. Připojení k internetu pomocí technologie WAP je označováno právě tímto zavináčem.

Dalším viditelným rozdílem, i když ne na první pohled, je kapacita displeje. Grafika u Alacatelu OTv db byla téměř zbytečná, kvůli dvouřádkovému displeji po dvanácti znacích. S příchodem WAPu se samozřejmě jeho kapacita nafoukla na pět řádků po čtrnácti znacích, čímž se nejen dal průchod grafickým vylepšením, ale i pohodlnějšímu a přehlednějšímu psaní textových zpráv. Na druhou stranu ani toto zvětšení se nemusí zdát dostatečné pro práci s WAPem. Došlo tedy navíc ke zlepšení v podobě možnosti odbourání spodní lišty pro získání jednoho řádku navíc.

Kromě celkového designu zůstalo stejné především ovládání, které se neliší ani od ostatních modelů OT. Tady je také nevýhoda pro WAP, protože tuhost tlačítek (šipek) po straně telefonu, sloužících k pohybu v menu a logicky i k pohybu ve wapových stránkách, znepříjemňuje rolování mezi řádky.

Tolik k rozdílům. Jiných změn se u těchto dvojčat nedočkáme. Dalo by se říci, že Alcatel One Touch view db WAP mohl být úplně novým modelem. Kdoví, třeba firma Alcatel neměla dostatek nápadů na nový design, ale i v tom lze najít výhodu. Nástup technologie WAP tím bude pro uživatele Alcatelů o něco snazší, než kdyby zákazník dostal do ruky neznámý telefon a hned se učil browsit po internetu.

Majitelé Alcatelů One Touch view db si nemusí lámat hlavu tím, že vlastní telefon bez WAPu, zatímco jen o něco vylepšený, téměř ten samý typ, je jím obohacen. Upgradování AOTv db na AOTv db WAP je možné. Získáte tím WAP browser i pětiřádkový displej. Pokud tedy nutně nebazírujete na detailech, můžete mít nový vylepšený Alcatel One Touch view db WAP s jedinou odlišností od pravého, a tou je značka @ pod klávesnicí.

Alcatel One Touch view db WAP je prvním WAPovým Alcatelem na našem trhu. Fanoušci těchto low-endových mobilů jej určitě uvítají a přesto, že se jedná jen o vylepšení staršího modelu, je to krok vpřed. Pokud ovšem toužíte po opravdu novém wapovém telefonu a zároveň trváte na Alcatelu, můžete si chvíli počkat na AOT 300, 500, nebo 700.